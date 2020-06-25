Yeni BMW iX3 yola çıkmaya hazır!

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, elektrifikasyon stratejisini sistematik olarak uygulamaya devam ederken, 2020 yılı sonunda Yeni BMW iX3’ü yollarla buluşturmaya hazırlanıyor.

BMW i çatısı altındaki tamamen elektrikli BMW i3 modelinin ardından, BMW’nin tamamen elektrikli ilk SAV modeli olacak Yeni BMW iX3, seri üretimden önceki son testlerini de başarıyla tamamladı.

Dört hafta gibi kısa bir sürede 7 bin 700 kilometre ve 340 saatten fazla süren test sürüşleriyle homologasyon sürecini tamamlayan Yeni BMW iX3, yıl sonuna doğru yollara çıkacak. Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisiyle geliştirilen ve yaklaşık 440 kilometrelik menzil sunan Yeni BMW iX3, 2021 yılı ilk çeyreğinde ise Türkiye’de yollarla buluşmaya hazırlanıyor.

Üretimde daha yüksek verimlilik

Yeni BMW iX3, 2021’den itibaren üretimlerine başlanması planlanan BMW i4 ve BMW iNEXT modellerine de ışık tutuyor. Yeni yüksek voltajlı bataryası ve yapay zeka gibi en son teknolojileri de barındıran Yeni BMW iX3, BMW X3 ile birlikte Çin’deki tesislerde üretilecek.

Emisyonsuz sürüş

Yeni BMW iX3 ile ürün gamına tamamen elektrikli bir model daha ekleyecek olan BMW, elektrifikasyon stratejisini adım adım hayata geçiriyor. Çok yönlülüğü ve sağlamlığını, emisyon içermeyen tamamen elektrikli sürüş keyfiyle birleştiren Yeni BMW iX3, markanın benzinli, dizel, ve tamamen elektrikli motor seçeneklerinin bir arada sunulduğu ilk model olma özelliği taşıyor. BMW’nin “Seçim Gücü” olarak adlandırdığı bu yaklaşım, şirketin dünya çapındaki kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretebilmesine ve küresel emisyonları azaltma yolundaki etkisini de güçlendirmeyi hedefliyor.