Citroen Türkiye’ye yeni transfer

CARMEDYA.COM – Dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından Stellantis’in Türkiye yapılanmasına yeni isimler katılmaya devam ediyor.
Zeynep Durusu’nun Opel Türkiye Pazarlama Direktörlüğüne atanmasının ardından Citroen Pazarlama Direktörlüğü görevine Serdar Akman getirildi. 1 Kasım 2022 itibarıyla Serdar Akman, Citroen Pazarlama Direktörü olarak görevine başladı.
Galatasaray Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu olan Serdar Akman, Stellantis çatısı altında göreve başlamadan önceki son 7 seneyi aşkın süre boyunca Honda Türkiye bünyesinde satışla ilgili çeşitli yöneticilik görevlerinde yer aldı. Kariyerinin önceki dönemlerinde günümüzde artık Stellantis Grubu markalarından olan Peugeot’nun yanı sıra Doğan Gazetecilik gibi şirketlerde de görev yapan Akman, Kasım 2022 tarihi itibarıyla Stellantis Türkiye çatısı altındaki yeni görevine başladı.