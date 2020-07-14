BMW i ailesinin en yeni üyesi: BMW iX3

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin 2007 yılında Project i kod adıyla başlattığı elektrikli otomobil hamlesinde yeni perde BMW iX3 ile açılıyor.

Markanın tamamen elektrikli ilk SAV modeli olan iX3, BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse tarafından, online basın lansmanıyla tanıtıldı.

BMW’nin 2013 yılında tanıttığı ve 180 bin adetlik satış başarısı yakalayan i3, 2014 yılında yollara çıkan i8 modellerinin ardından, marka 2017 yılında tüm model gamında plug-in hibrit versiyonlarına kavuşmuştu. Son olarak 2019 yılında tanıtımı yapılan MINI Electric ile birlikte hız kazanan elektrikli model atağında bugün aileye katılan BMW ix3’ün ardından, 2012 yılında ise BMW iNEXT ve BMW i4 ile yeni bir evreye geçilecek.

iX3 ile birlikte aynı zamanda BMW X3 model gamı markanın benzinli, dizel, plug-in hibrit ve tamamen elektrikli mode seçenekleri sunan ilk modeli olma özelliğine da kavuşuyor. Markanın satışları ise 2020 yılı sonunda Çin de dahil olmak üzere belirli ülkelerde başlayacak. Aynı zamanda BMW iX3 Çin’de bulunan Shenyang Fabrikası’nda üretilecek. Model ülkemiz yollarıyla 2021 yılı ilk çeyreğinde buluşacak.

Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi

Modelin ilkleri bunlarla kalmıyor. BMW iX3 tüm bu özelliklerinin yanı sıra, beşinci nesil BMW eDrive teknolojisini de hayata geçiriyor. Bu sayede büyük hacimli piller nedeniyle artan araç ağırlığının, sürüş dinamikleri ve elektrik güç tüketimi üzerindeki olumsuz etkileri azaltılabiliyor.

Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisiyle elektrik motoru, güç elektroniği, şarj teknolojisi ve yüksek voltajlı akü konusunda, performans özellikleri, elektrik güç tüketimi ve menzil alanlarında ilerleme sağlanıyor. BMW Group tarafından geliştirilen bileşenler, 2021 yılından itibaren BMW iNEXT ve BMW i4 modellerinde de kullanılacak.

Entegre tahrik sistemi teknolojisi

Yeni BMW iX3’ün entegre tahrik sistemi teknolojisi, verimlilik ve güç alanlarında önemli bir rol oynuyor. Elektrik motoru, şanzıman ve güç elektroniği şimdi tek bir bölümde bir araya getirilmiştir. Yeni BMW iX3’teki elektrik motoru, mıknatıs kullanılmadan akım uyarmalı senkron motor prensibine göre çalışıyor.

BMW iX3’teki elektrikli motorun gücü, BMW Group’un mevcut tam elektrikli araçlarının gücünden yüzde 30 daha fazla. Yeni tahrik sistemi ünitesi, diğer birçok elektrik motorundan farklı olarak, yüksek devirlerde maksimum 286 HP güç ve 400 Nm tork üretiyor. Yeni BMW iX3, 0-100 km/s hızlanmasını 6.8 saniyede gerçekleştiriyor. Aracın son hızı ise elektronik olarak, 180 km/s ile sınırlandırılmış.

Yeni pil teknolojisi ve menzil

Yeni BMW iX3’teki 188 prizmatik hücrenin enerji yoğunluğu, şimdiye kadar tamamen elektrikli araçlar için BMW Group tarafından kullanılan akü hücrelerinin enerji yoğunluğundan yaklaşık yüzde 20 daha yüksek. Bu sayede modelin WLTP testlerine göre 459 kilometreye, NEDC testlerine göre ise 520 kilometreye ulaşan bir menzil kapasitesi bulunuyor.

Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi, hem 400V aküye hem de 12V yerleşik güç kaynağına güç gönderen yenilikçi bir şarj ünitesini içeriyor. Bu sayede, BMW iX3’teki yüksek voltajlı akü, tamamen boşken, 34 dakikalık şarjla yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor. Sürücüler, 10 dakikalık şarjla otomobilin sürüş mesafesine (WLTP verilerine göre) 100 kilometre ekleyebiliyor.

Modelle birlikte geliştirilen BMW Connected Charging sayesinde, bir rota ve varış saati hesaplanırken, E-Route işlevi sayesinde, yüksek voltajlı pili şarj etmek için mola yerleri de otomatik olarak hesaplanıyor ve bu şarj noktalarıyla ilgili bilgilere de ulaşılabiliyor. Tabi bu işlev şu anda Avrupa genelindeki 150 binden fazla şarj istasyonu ağını kapsıyor.

Avrupa genelinde Ionity şarj ağını kullanan modelle birlikte Almanya’da sürücüler araçlarının yüksek voltajlı aküsünü kilovat saat başına 0,29 avro fiyatıyla şarj edebiliyorlar.

Fren enerjisi geri kazanımının ve sürüş tarzının etkileyile menzil konusunda iyi bir mesafe yakalamak da mümkün oluyor. Navisgasyondan gelen bilgilerle yol durumuna göre uyarlanabilen bu geri kazanım aynı zamanda sürüş konumunda iken yüksek, orta veya düşük bir Fren Enerjisi Geri Kazanımı ayarı seçilmesine de olanak tanıyor.

Sportif kullanım ve çekiş gücü

Aracın altında alçak konumlandırılan en yeni nesil yüksek voltajlı pil, özellikle ince bir yapıya sahip. Yeni mimari, otomobilin ağırlık merkezini X3 modeline göre yaklaşık 7,5 santimetre azaltıyor.

Standart olarak sunulan adaptif süspansiyon sayesinde değişken yol koşullarında güvenlik ve konfor sağlanırken, BMW i3’ten tanıdık ARB çekiş sistemi, bir sportif aktivite aracı (SAV) olan Yeni BMW iX3’e yumuşak zeminlerde dahi şaşırtıcı bir çekiş gücü sağlıyor.

BMW Connected Charging

BMW Charging, ilk olarak 2013 yılında BMW Group tarafından başlatılan BMW 360° Electric programına dayanmaktadır. Şirket, evde veya hareket halindeyken şarj etmek için yenilikçi çözümler sunarak, elektrikli mobiliteyi daha da ileri seviyeye taşıyor. Yeni geliştirilen Esnek Hızlı Şarj Cihazı kablosu, BMW iX3 için ilk kez satışa sunulacak ve adaptörler kullanılarak, hem standart ev, hem de endüstriyel soketlere bağlantı sağlanabilecek. Bunun yanı sıra, bir duvar tipi şarj ünitesi de satışa sunuluyor olacak. Mevcut bir ev yönetim sistemine entegre edilebilen sistem sayesinde, ev şarjı için enerji harcamasının kaydını tutmak mümkün olacak.

Bunun yanı sıra BMW Şarj Kartı standart olarak sürücülerin dünya çapında 450 binden fazla halka açık şarj istasyonuna kolay erişim imkanı sağlayacak.

Yeni bulut tabanlı navigasyon sistemi BMW Maps, rota ve varış zamanlarının daha da yüksek hız ve hassasiyetle hesaplanmasını sağlıyor. BMW i3’ten zaten tanıdık olan servisler, haritada menzil ile navigasyon ve genel şarj istasyonlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler artık ek işlevlerle birleştiriliyor. Sürücüler bu bilgilere araçtan veya yeni My BMW uygulamasıyla erişilebilecek. Bunlar arasında, şarj durakları için öneriler içeren navigasyon planlamasını, genel şarj istasyonlarının çevresindeki ilgi çekici noktalara ilişkin bilgileri ve hızlı şarj noktalarını göstermek için arama sonuçlarını filtreleme yeteneğini içerecek.

BMW iX3, standart olarak en yeni nesil ID7 işletim sistemi ile donatılmış ve araçtaki her yazılım artık otomatik olarak güncellenebilecek.

Bu arada araca özel bir akustik ses de stüdyo ortamında uzun bir çalışma sonucu geliştirilmiş. Bu ses, aracın tepkileri ve farklı durumlara göre değişkenlik gösterebiliyor.

BMW iX3’teki simüle edilmiş Start / Stop sesi, ödüllü besteci Hans Zimmer ve BMW arasında bir üretim aracında yer alan işbirliğinden kaynaklanan ilk ses. Hans Zimmer ile yapılan işbirliğiyle film müzikleri daha sonraki bir tarihte elektrikli BMW modellerinde sunulacak.

Premium ambiyans

Hem dış hem de iç tasarımında kullanılan mavi renkli detaylar, Yeni BMW iX3’ün elektrikli sürüş keyfine vurgu yapıyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve şık tasarlanmış yüzeyler premium bir iç ambiyans yaratırken, aracın 40:20:40 oranında katlanabilir arka koltukları sayesinde, yük kapasitesi 510 litreden 1560 litreye çıkarılabiliyor.

Zengin standart donanım

Yeni BMW iX3 zengin standart donanımlarıyla da rakiplerinden ayrışıyor. LED Farlar, Otomatik Klima/3-Bölgeli, Isıtmalı Ön Koltuklar, Akustik Koruma, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı, Panoramik Cam Tavan, BMW Live Cockpit Professional, Sürüş Asistanı Professional, Akıllı Telefon Arayüzü, Kablosuz Şarj/Bağlantı Sistemi, Park Asistanı, Harman/Kardon Ses Sistemi ve BMW IconicSounds Electric standart olarak sunuluyor. Ayrıca, 20 inç alaşım jantlar, spor veya Vernasca deri döşeme koltuklar, BMW Head-Up Display ve Park Asistanı Plus da opsiyonel olarak tercih edilebilen özellikler arasında.

Daha fazla “Seçim Gücü”

Yeni BMW iX3 ile ürün gamına tamamen elektrikli bir model daha ekleyecek olan BMW, elektrifikasyon stratejisini adım adım hayata geçiriyor. Çok yönlülüğü ve sağlamlığını, emisyon içermeyen tamamen elektrikli sürüş keyfiyle birleştiren Yeni BMW iX3, markanın benzinli, dizel, ve tamamen elektrikli motor seçeneklerinin bir arada sunulduğu ilk model olma özelliği taşıyor. Dünya çapında kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam eden BMW, “Seçim Gücü” olarak adlandırdığı yaklaşımla küresel emisyonunu azaltma yolundaki hedefine bir adım daha yaklaşıyor.

“2030 yılında satışlarımızın yüzde 50’si elektrikli olacak”

Online lansman sırasında açıklamalarda bulunan BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, markanın elektrikli model satışlarıyla ilgili şunları söyledi; “Avrupa’da mükemmel ilerleme kaydediyoruz: Gelecek yıl, filomuzun yüzde 25’i elektrikli olacak. 2025 yılında yüzde 33’e ulaşacağız. Ve 2030’da satışlarımızın yüzde 50’si elektrikli olacak.”