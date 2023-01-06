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2022 yılının en hızlı büyüyen hafif ticari araç markası Renault oldu

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Renault, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ODMD Gladyatörleri Ödülleri’nde Satış kategorisinde ödüle layık görüldü.

Renault, hafif ticari araçlarıyla 2022 yılında yüzde 100’lük büyüme yakalayarak “Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Markası” seçildi.

sahibinden.com Özel Ödülü’nün de verildiği törende Renault Clio, B Segmentinde En Çok İlgi Gören 2. El Araç kategorisinin kazananı oldu.

Renault Express Combi Express Combi, 800 litre ile geniş bagaj hacmi ve 71,6 cm’lik sürgülü yan kapı açıklığıyla öne çıkıyor. Express Van ise 1,91 m yükleme uzunluğuna sahip 3,3 m³’lük yükleme hacmiyle ve 48 litre kabin içi saklama alanıyla segmentinin en geniş yükleme alanını sunuyor.

Nisan ayında satışa sunulan yenilenen Renault Trafic ise, tüm versiyonlarıyla farklı kullanım gereksinimlerine hitap ediyor. Panelvan ve Combi 5+1’de sunulan düz vites versiyonların yanı sıra; Trafic Combi 5+1 ve Trafic Combi 8+1’de sunulan otomatik vites seçenekleri, pazardaki artan otomatik vites talebine cevap veriyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik versiyonlarıyla sınıfına yön veren model; güçlü görünüme sahip dış tasarımı, geniş taşıma kapasitesi, optimize iç mekân ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle kullanıcılarla buluşuyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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