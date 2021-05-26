Buradasınız
Home > Güncel > Peugeot’dan 3008 kampanyası

Peugeot’dan 3008 kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye, 3008 modeli için Mayıs sonuna kadar geçerli olacak özel faiz kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında Peugeot SUV 3008, 100 bin TL için %0,59’dan başlayan faiz oranlarıyla satışa çıkıyor.

3008’de, i-Cockpit ile birçok yenilikçi teknoloji ve üst düzey konfor özellikleri bulunuyor. Model ayrıca, gelişmiş güvenlik teknolojileriyle sürücü ve yolcular için güvenli bir seyahat de sunuyor. Yeni SUV 3008’de tercih edilebilen Yeni Nesil Sürüş Destek Sistemleri’nde şerit konumlama asistanı, adaptif cruise control ve gece görüşü gibi birçok özellik yer alıyor.

Peugeot Türkiye ayrıca, Mayıs ayı boyunca sağlık çalışanlarına özel teklifler sunmaya da devam ediyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Cupra artık bağımsız bir marka

    Suzuki’den mart ayına özel kampanya

    Yukarı