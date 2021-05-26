Peugeot’dan 3008 kampanyası

CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye, 3008 modeli için Mayıs sonuna kadar geçerli olacak özel faiz kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında Peugeot SUV 3008, 100 bin TL için %0,59’dan başlayan faiz oranlarıyla satışa çıkıyor.

3008’de, i-Cockpit ile birçok yenilikçi teknoloji ve üst düzey konfor özellikleri bulunuyor. Model ayrıca, gelişmiş güvenlik teknolojileriyle sürücü ve yolcular için güvenli bir seyahat de sunuyor. Yeni SUV 3008’de tercih edilebilen Yeni Nesil Sürüş Destek Sistemleri’nde şerit konumlama asistanı, adaptif cruise control ve gece görüşü gibi birçok özellik yer alıyor.

Peugeot Türkiye ayrıca, Mayıs ayı boyunca sağlık çalışanlarına özel teklifler sunmaya da devam ediyor.