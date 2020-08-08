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2020 Geleceğin Mobilite Ödülü’nün sahibi Hyundai oldu

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Hyundai Motor Company, HDC-6 NEPTUNE ve e-scooter’ı ile 2020 Geleceğin Mobilite Ödülü’nü (FMOTY) kazandı.

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) Yeşil Ulaşım Bölümü tarafından 2019 yılında verilmeye başlanan ödüller, mobilite açısından geleceğe yön veren konsept araçlara özel bir anlam yüklüyor.

FMOTY, hidrojenle çalışan yakıt hücreli kamyon konsepti HDC-6 NEPTUNE’ü “Kamu ve Ticari” kategorisinde, e-scooter’ı ise “Kişisel” kategorisinde ödüllendirdi. Ödüller, 11 ülkeden en iyi otomotiv gazetecileri de dahil olmak üzere toplam 16 jüri üyesinin oylarıyla veriliyor. Hyundai, birçoğu uluslararası otomobil fuarlarında tanıtılan toplam 71 konsept arasından üç kategoride değerlendirildi.

Geçtiğimiz Kasım ayında Kuzey Amerika Ticari Araç Fuarı’nda tanıtılan HDC-6 NEPTUNE, 1930’ların ikonik Art Deco demiryolu trenlerinden ilham alınarak tasarlandı. Çevre dostu ticari araçlara öncülük eden bu konsept, Hyundai’nin sıfır karbon emisyonlu gelecek vizyonunu da gözler önüne seriyor. Sıfır karbonlu ve çevre dostu ticari araçlara olan talebin artması beklendiğinden, FMOTY jüri üyeleri de bu önemli ödülle konsept araca fazlasıyla destek vermiş oldular.

2017 yılında Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) tanıtılan e-scooter ise gelecekteki araçlar için iyi bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Adından da anlaşılacağı gibi elektrikli scooter, araçlara entegre edilecek ve hareketliliğini sağlamak için kendi kendini şarj edebilecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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