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Skoda’nın elektrikli SUV’u ENYAQ için geri sayım başladı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Skoda, elektrikli mobilite stratejisinde önemli bir adım olan tamamen elektrikli yeni SUV modeli ENYAQ’ın örtüsünü 1 Eylül’de kaldıracak.

Modüler elektrikli platformu MEB’yi kullanacak ilk Skoda modeli olacak ENYAQ iV, markanın yeni amiral gemisi konumunu alacak.

Skoda, merakla beklenen dünya prömiyerinden önce ENYAQ iV modelinin siluetini, kabin eskizlerini ve kamuflajlı sürüş fotoğraflarını yayınladı. Yeni SUV modeli, dinamik çizgilerin yanı sıra elektrikli motorun getirdiği avantajlarla geniş bir iç hacim sunacak. Ölçüler açısından Octavia’ya göre daha kısa olmasına karşın büyük SUV Kodiaq ile benzer ölçülerde yaşam alanına sahip olacak.

ENYAQ iV, arkadan itişli veya dört çeker olarak tercih edilebilecek. Bunun yanı sıra tüm ihtiyaçlara uyum sağlayacak şekilde üç farklı batarya ve beş farklı güç seviyesiyle sunulacak. Hızlı şarj özelliği ve maksimum 125 kW kapasitesi ile sunulacak ENYAQ iV’nin 500 kilometre kadar menzili olacak.

Markanın 125. yılının yeni zirve modeli olarak öne çıkan ENYAQ iV’nin dünya prömiyeri 1 Eylül 2020 tarihinde Prag’da gerçekleştirilecek. Bu özel lansman, Skoda kanallarından ve diğer sosyal medya kanallarından takip edilebilecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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