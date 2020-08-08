Makyajlanan BMW 5 Serisi Türkiye’de satışa sunuldu

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin güncellenen 5 Serisi, en son teknolojik yenilikleri ile Türkiye’de satışa sunuldu.

Special Edition paket yapısında Luxury Line ve M Sport olmak üzere iki farklı tasarım seçeneği ile yollara çıkan Yeni BMW 5 Serisi, 690 bin 900 TL’den başlayan fiyat etiketine sahip. BMW 5 Serisi, Türkiye’de 170 bg güç üreten 1.6 litrelik 520i benzinli, 252 bg güç üreten 2.0 litrelik 530i xDrive benzinli ve 190 bg güç üreten 2.0 litrelik 520d xDrive dizel motor seçenekleriyle sunuluyor.

Special Edition Paketi’ne özel donanımlar

Adaptif LED Farlar, Apple Carplay & Android Auto ve Alarm Sistemi makyajlanan BMW 5 Serisi’nde standart olarak sunulurken, Special Edition paketiyle de pek çok özellik beraberinde geliyor. Genişletilmiş Special Edition paketinde Soft-Close Kapılar, BMW Live Cockpit Professional ve Kablosuz Şarj sistemi sunulurken, ilave olarak Harman/Kardon Ses Sistemi de sunulan özellikler arasında yerini alıyor.

Konfor ve sportiflik

Daha geniş, uzun ve yekpare BMW Böbrek Izgarası ile gelen 5 Serisi, BMW’nin yeni tasarım diline ortak oluyor. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan, otomatik uzun far asistanı ve matris teknolojisine sahip adaptif BMW Selective Beam göz kamaştırmayan tam LED farlar günümüz modern tasarımına ışık tutuyor. Ayrıca, üç boyutlu özelliğe kavuşan, siyah kenarlı ve yeni L şeklinde tasarıma sahip stop lambalarıyla tasarım gücünü vurgulayan modelde, genişletilmiş özelliklere sahip otomatik klima kontrolü ve 10.25 inçlik ekran standart olarak sunulurken, 12.3 inçlik bilgi-eğlence ekranı opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

Geliştirilmiş Sürücü Destek Sistemleri

BMW 5 Serisi için geliştirilen sürücü destek sistemleri, hem uzun yolculuklarda sürüş konforunu artırmaya hem de sürücünün net bir görüşe sahip olmadığı durumlarda güvenliği artırmaya olanak sağlıyor.

Standart olarak sunulan Sürüş Asistanı ile gelen Şerit Terk Uyarısı ve yola paralel alanlara otomatik olarak park edilmesini ve paralel park yerlerinden otomatik manevra yapılarak çıkılmasını sağlayan Park Asistanı, modelin işlevselliğini artıran özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca, direksiyon hareketlerini kaydeden ve daha sonra aracı 50 metre boyunca sürücünün müdahalesine gerek duymadan sıkışık ya da karmaşık alanlardan kolaylıkla çıkarabilen Geri Sürüş Asistanı, 3 Serisi ve 1 Serisi’nin ardından 5 Serisi’nde de sunuluyor. Gösterge paneli çevresinin yeni üç boyutlu tasarımı, sürücü destek sistemlerinin durumu ve olası eylemler hakkında gelişmiş bir genel bilgi sağlarken, gösterge paneli çevresinin yeni üç boyutlu tasarımı, sürücü destek sistemlerinin durumu ve olası eylemler hakkında gelişmiş bir genel bilgi sağlarken, Akıllı Telefon Entegrasyonu işlevi artık hem Apple CarPlay hem de Android Auto ile uyumlu çalışıyor.

Mild-Hybrid Teknolojisi

2.0 litrelik Mild-Hybrid benzinli motoruyla BMW 530i xDrive, yenilikçi 48 V Mild-Hybrid teknolojisi sayesinde sürücülere performans ve verimliliği bir arada sunuyor.

Güçlü 48 V marş jeneratörü ve ek batarya sisteminden oluşan Mild-Hybrid teknolojisi ile otomobil, sürüş halindeyken fren yapıldığında marş jeneratörü otomobilin kinetik enerjisini elektriğe çeviriyor ve böylelikle elektrik enerjisi bataryada depolanabiliyor. Geri kazanılmış enerji yalnızca elektrik aksamına güç vermek için değil aynı zamanda otomobilin güç çıkışını artırmak için de kullanılabiliyor. 48 V marş jeneratörü, hızlanma esnasında 11 beygire kadar ekstra güç sağlayarak otomobilin dinamik performansına katkıda bulunuyor. Mild- Hybrid sistemi, BMW 530i xDrive modelinde hem daha dinamik ve konforlu bir sürüş sunarken hem de daha verimli yakıt kullanımına olanak sağlıyor.