Otomerkezi.net ve vdf’den yeni kampanya

CARMEDYA.COM – İkinci el araç pazarında faaliyet gösteren Otomerkezi.net, Volkswagen Doğuş Finans ile yeni bir işbirliğine imza attı.

Yapılan işbirliği çerçevesinde, Otomerkezi.net’ten bir araç satın almak isteyen otomobilseverler için finansal kolaylıklar sağlanıyor.

1 yaşındaki araçlarda 48 ay vadeyle, 1,09 faiz oranında, araç değerinin yüzde 90’ına kadar kredi kullanılabilirken, 9-10 yaşındaki araçlar için de 1,19 faizle 12 aya kadar kredi avantajı sunuluyor.

Dileyen müşteriler, OİS sistemi kapsamında, web sitesi üzerinden tek tıkla beğendikleri otomobili satın alabiliyor ve dezenfekte edilmiş araçlar kapıya kadar teslim ediliyor.

Online ortamda satılan otomobillerde 1 yıl boyunca geçerli olacak satış sonrası garanti paketi hediye ediliyor.