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Otomerkezi.net ve vdf’den yeni kampanya

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – İkinci el araç pazarında faaliyet gösteren Otomerkezi.net, Volkswagen Doğuş Finans ile yeni bir işbirliğine imza attı.

Yapılan işbirliği çerçevesinde, Otomerkezi.net’ten bir araç satın almak isteyen otomobilseverler için finansal kolaylıklar sağlanıyor.

1 yaşındaki araçlarda 48 ay vadeyle, 1,09 faiz oranında, araç değerinin yüzde 90’ına kadar kredi kullanılabilirken, 9-10 yaşındaki araçlar için de 1,19 faizle 12 aya kadar kredi avantajı sunuluyor.

Dileyen müşteriler, OİS sistemi kapsamında, web sitesi üzerinden tek tıkla beğendikleri otomobili satın alabiliyor ve dezenfekte edilmiş araçlar kapıya kadar teslim ediliyor.

Online ortamda satılan otomobillerde 1 yıl boyunca geçerli olacak satış sonrası garanti paketi hediye ediliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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