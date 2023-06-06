Türkiye Citroen’in en büyük ikinci pazarı oldu

CARMEDYA.COM – Mart ayında gerçekleştirdiği 5 bin 348 adetlik satışla Türkiye’deki en yüksek performansa ulaşan Citroen Türkiye, kendi satış rekorlarını kırmaya devam ediyor.

Mayıs ayında 8 bin 528 adetlik satışa ulaşarak açık ara kendi rekorunu tazeleyen Citroen Türkiye, globalde satış sıralamasında Fransa’nın ardından ikinci sıraya yükseldi.

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım

Türkiye otomotiv pazarının mayıs ayında, 2022’nin aynı ayına göre yüzde 70,9 büyüdüğünü söyleyen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Citroen markasının Türkiye’deki satışları ise aynı dönemde yüzde 581 büyüdü. Mayıs sonu itibari ile 5 aylık sonuçlara baktığımızda ise Türkiye pazarı yüzde 60.5 büyürken biz Citroen olarak yüzde 130 büyüdük ve toplamda 24 bin 16 adetlik satışa ulaştık. Dolayısıyla bizim için mayıs sonuna kadarki süreç çok başarılı geçti” dedi.

Söz konusu satış başarısının, ülkeler sıralamasında da Citroen Türkiye’yi öne çıkardığını vurgulayan Selen Alkım, “Global merkezden 2025 yılında Türkiye’yi Citroen dünyasında ilk 5’te görmek istiyoruz hedefi verilmişti. Biz 2023 yılının nisan sonunda ilk 5 ülke içine girmiştik. Son rakamlar da eklenince, mayıs ayı özelinde ülkeler sıralamasında globalde ikinci olurken, ilk 5 aylık dönemde de globalde 5. sıradaki konumumuzu sağlamlaştırdık” diye konuştu. Elde edilen büyümenin sadece binek otomobilde değil ticari araçta da gerçekleştirildiğini ifade eden Selen Alkım, şöyle devam etti: “Mayıs ayında satışlarımızın yüzde 34’ü 2 bin 921 adetle ticari araçlardan oluştu. İlk 5 ayda ticari araç pazarı yüzde 130 büyürken, biz de bulunduğumuz her segmentte satışlarımızı artırarak yüzde 300 büyüdük.”