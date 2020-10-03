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Motul motoru temizleyen yeni ürününü satışa sundu

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Madeni yağ üreticisi Motul, araç katkıları serisine yeni bir ürün ekledi.

Temel olarak motordaki yanmadan kaynaklanan kirliliğin önüne geçen GDI Clean, düşük yakıt tüketimi sağlarken, performans beklentisine de cevap veriyor.

Subaplarda, piston başlıklarında, enjektörlerde ve segmanlarda oluşan yakıt kaynaklı tortu ya da kalıntıları temizlemek için tasarlanan GDI Clean, motorun ideal şekilde çalışmasını sağlarken motorun iç temizliğini koruyarak, motoru ideal performans ve verimliliğe kavuşturuyor.
 
Yeni nesil ufak hacimli ve direkt püskürtmeli olan GDI motorlara özel olarak geliştirilmiş olan GDI Clean, her marka ve her model GDI motorlu araçta kullanılabiliyor. Bir depo benzine, bir kutu (300 ml) eklenmesi yeterli olan GDI Clean’in tavsiye edilen kullanım aralığı her 5000 km’de bir.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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