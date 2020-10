Motul motoru temizleyen yeni ürününü satışa sundu

CARMEDYA.COM – Madeni yağ üreticisi Motul, araç katkıları serisine yeni bir ürün ekledi.

Temel olarak motordaki yanmadan kaynaklanan kirliliğin önüne geçen GDI Clean, düşük yakıt tüketimi sağlarken, performans beklentisine de cevap veriyor.

Subaplarda, piston başlıklarında, enjektörlerde ve segmanlarda oluşan yakıt kaynaklı tortu ya da kalıntıları temizlemek için tasarlanan GDI Clean, motorun ideal şekilde çalışmasını sağlarken motorun iç temizliğini koruyarak, motoru ideal performans ve verimliliğe kavuşturuyor.



Yeni nesil ufak hacimli ve direkt püskürtmeli olan GDI motorlara özel olarak geliştirilmiş olan GDI Clean, her marka ve her model GDI motorlu araçta kullanılabiliyor. Bir depo benzine, bir kutu (300 ml) eklenmesi yeterli olan GDI Clean’in tavsiye edilen kullanım aralığı her 5000 km’de bir.