Yenilenen Kia Sportage Türkiye’de

CARMEDYA.COM – 28 yıllık mirasa sahip olan Kia Sportage’ın Avrupa’da üretilen beşinci jenerasyonu, öncelikli olarak benzinli 4×4 motor seçeneği ve iki farklı donanım seviyesiyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Yeni Kia Sportage’ın gelişiyle birlikte Türkiye’deki pazar payını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “Artan teknolojik özellikleri ve yeni tasarım diliyle başta Sportage olmak üzere Sorento, Stonic, XCeed, Niro ve EV6 satışları ile yıl boyunca Kia olarak SUV denince akla ilk gelen markalardan biri olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Modelin benzinli 4×2 seçeneğiyle beraber dizel motor 4×2 ve 4×4 çekiş sistemi de kısa süre sonra tüketiciyle buluşacak.

Tamamen yeni bir platform üzerine geliştirilen Sportage, Kia’nın Slovakya’daki fabrikasında üretiliyor. Modelin ön konsol tasarımında dokunmatik ekranlı ve havalandırma ızgaralarıyla bütünleşik kavisli bir ekran bulunuyor. 12,3 inç dokunmatik navigasyonlu ekran, tüm multimedya bağlantıları, işlevsellik ve kullanılabilirlik ihtiyaçları için merkez görevi görüyor.

12,3 inçlik gösterge paneli yeni nesil TFT LCD ekranla donatılıyor. Elektronik vites paneli daha yüksek bir profil üzerinde konumlandırılıyor. Kablosuz telefon şarj alanı, yüksek hızlı 15W şarj olanağı sunuyor.

Yeni Sportage 4515 mm uzunluğa, 1865 mm genişliğe ve 1645 mm yüksekliğe sahip. 2680 mm dingil mesafesi suna modelin arka koltuklarında 996 mm diz ve 998 mm baş mesafesi bulunuyor. 562 litre (VDA) olan bagaj hacmi 40:20:40 oranında katlanan arka koltuklar sayesinde 1751 litreye kadar çıkıyor.

Ses sistemi olarak Harman Kardon tercih edilmiş.

Yeni 150 PS’lik 1,6 litre T-GDI motor, hafif hibrit (MHEV) ile geliyor. Yılın ikinci çeyreğinde 1,6 litre T-GDI motorun 180 PS gücündeki versiyonunun da Sportage ürün gamına eklenmesi planlanıyor.

Modelin her iki yakıt tipinde de standart olarak 7 ileri DCT şanzıman kullanılıyor.

Sürücüler, Comfort, Eco veya Sport ayarlarından birini seçebiliyor. Kolaylık ve ek güvenlik için tüm sürüş modları yüksek çözünürlüklü dijital ekranda gösteriliyor.

Elektronik kontrollü dört tekerlekten çekiş sistemi, yol ve sürüş koşullarına bağlı olarak gücün ön ve arka tekerlekler arasında en iyi şekilde dağıtılmasını sağlıyor.

Yeni Sportage; sürücü hava yastığı, yolcu hava yastığı, yan perde hava yastıkları ve ön-orta hava yastıklarına sahip. DriveWise teknolojisi de aracın olası tehlikelerden kaçınmasına yardımcı oluyor ve yolcular dışında trafikteki diğer araçları ve yayaları koruyor. DriveWise ADAS kapsamında, Kavşak Dönüş Asistanına sahip Ön Çarpışma Önleyici, kavşaklarda sola dönerken karşı şeritten gelen araçlarla çarpışma olasılığını önlemeye yardımcı oluyor.

Otoyol Sürüş Asistanı (HDA), otoyol sürüşlerinde öndeki araçla belirli bir mesafeyi ve hızı koruyor ve aracın kendi şeridini takip etmesine yardımcı oluyor. HDA ayrıca araç hızını, hız sınırlarına göre de ayarlayabiliyor.

Navigasyon tabanlı Akıllı Hız Sabitleme (NSCC), gerçek zamanlı navigasyon verilerini kullanarak Yeni Sportage’ı otoyolda güvenli bir hızda sürmeye yardımcı oluyor. NSCC’nin kapsamını, otoyol kavşakları ve virajlar için daha da genişleten teknoloji, kavşak veya viraja yaklaşmadan önce seyahat hızını otomatik olarak azaltıyor. Araç düz yola geldiğinde, NSCC hız sınırını orijinal seviye göre yeniden ayarlıyor.

Akıllı Hız Sabitleme (SCC), sürücünün belirlediği hızda aracın otomatik olarak gitmesini sağlarken, radar sensörlerini kullanarak öndeki araç ile güvenli bir sürüş mesafesini korumaya yardımcı oluyor.

Yeni Sportage’ın 4X4, benzinli, Elegance Konfor paketi 829 bin 900 TL’den, Prestige paketi 919 bin 900 TL’den satışa sunuluyor.