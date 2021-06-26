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OSD’den gençler için Otomotiv Yaz Kampı!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), lise ve üniversite öğrencilerine yönelik Otomotiv Yaz Kampı’nı devreye alıyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) destekleri ile 1-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek ücretsiz sanal etkinlikle, gençlerin otomotiv sanayiini yakından tanıması hedefleniyor.

Otomotiv Yaz Kampı’nda öğrenciler; online workshoplar, dijital fabrika turları, OSD üyesi kuruluşların alanında uzman çalışanlarından sanayiye ilişkin gelişmeleri dinleme ve OSD Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı Genç Sohbetler gibi birçok etkinliğe katılma şansını yakalayacak. Kamp boyunca en az 10 oturuma katılım sağlaması durumunda öğrencilere katılım sertifikası verilecek.

Bunun yanı sıra gün sonu sınavlarında belirli bir seviyede puan alan ve projesini tamamlayan üniversite öğrencileri başarı sertifikası almaya hak kazanacak.

Otomotiv Yaz Kampı detaylarına ve kayıtla ilgili bilgilere, http://www.otomotivkampi.com adresinden ulaşılabiliyor.

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Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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