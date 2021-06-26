OSD’den gençler için Otomotiv Yaz Kampı!

CARMEDYA.COM – Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), lise ve üniversite öğrencilerine yönelik Otomotiv Yaz Kampı’nı devreye alıyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) destekleri ile 1-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek ücretsiz sanal etkinlikle, gençlerin otomotiv sanayiini yakından tanıması hedefleniyor.

Otomotiv Yaz Kampı’nda öğrenciler; online workshoplar, dijital fabrika turları, OSD üyesi kuruluşların alanında uzman çalışanlarından sanayiye ilişkin gelişmeleri dinleme ve OSD Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı Genç Sohbetler gibi birçok etkinliğe katılma şansını yakalayacak. Kamp boyunca en az 10 oturuma katılım sağlaması durumunda öğrencilere katılım sertifikası verilecek.

Bunun yanı sıra gün sonu sınavlarında belirli bir seviyede puan alan ve projesini tamamlayan üniversite öğrencileri başarı sertifikası almaya hak kazanacak.

Otomotiv Yaz Kampı detaylarına ve kayıtla ilgili bilgilere, http://www.otomotivkampi.com adresinden ulaşılabiliyor.