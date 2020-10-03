İstanbul’daki dolu yağışında 5 bin araç hasar gördü!

CARMEDYA.COM – RS Servis, 29 Eylül 2020’de İstanbul’da yaşanan dolu yağışının hemen ardından, hasarlı araçların onarımı için gerekli hazırlıkları hızlı bir şekilde tamamlayarak araç kabulüne başladı.

RS Servis’in CEO’su Ünal Ünaldı, dolu yağışı sonrasında ilk yarım saatte 100’e yakın başvuru aldıklarını ve araçları onarım için kabul etmeye başladıklarını belirtti.

Ünaldı “2017 yılında İstanbul’da yaşanan dolu yağışında kısa sürede 10 bin aracın dolu hasarı onarımını gerçekleştirerek çok önemli bir tecrübe edinmiştik. Bu tecrübe ile hızlı bir şekilde gerekli hazırlıkları tamamlayıp hasarlı araçları servislerimize almaya başladık. Dolu hasarının boyasız göçük düzeltme tekniği ile onarılması gerektiğini tekrar bu vesileyle hatırlatmak istiyoruz. Özellikle Anadolu Yakası’nda etkili olan dolu yağışı sebebiyle ortalama 5000 aracın hasar gördüğünü tahmin ediyoruz. Tüm İstanbul halkına geçmiş olsun” dedi.

Boyasız Göçük Düzeltme Tekniği nedir?

“Boyasız Göçük Düzeltme Tekniği”, boyanın zarar görmediği göçüklerin, özel el aletleri ile boyaya zarar vermeden onarılması tekniğidir. Uygulanan bu teknik sayesinde, aracın geleneksel yöntemlerle( kaporta ve boya) onarım görmemesi sebebi ile orijinalliği azami düzeyde korunmuş olur, bu sayede ikinci el satışlarda bu araçlar için değer düşüklüğü söz konusu olmaz. Özellikle son yıllarda sıkça karşılaşılan dolu yağışları nedeniyle araçlar üzerinde meydana gelen göçüklerin düzeltilmesi için kullanılan en doğru ve teknolojik yöntem.