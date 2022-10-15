Jeep tamamen elektrikli Avenger modelini Paris’te tanıtacak

CARMEDYA.COM – Jeep markasının yeni ve tamamen elektrikli ilk aracı Avenger, 2022 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak.

Marka, fuar boyunca en güncel yeniliği olan Avenger ve ürün gamlarında yer alan ikonik ve aynı zamanda elektrikli araçları da doğasına uygun olarak kaya tırmanışı temasına sahip enerjik, canlı ve dinamik bir görselliğe sahip olan standında tanıtacak.

Wrangler, Compass ve Renegade’in 4xe modelleriyle birlikte elektrikli Jeep ürün gamına katılacak olan Avenger Jeep kabiliyetlerini Avrupa pazarının müşteri ihtiyaçları ile birleştiriyor. Modern ve teknolojik olarak gelişmiş iç mekan ile birlikte yolcular ve bagaj için ferah kullanım alanı sunuyor. Yeni ve tamamen elektrikli Jeep Avenger, tam 400 kilometrelik elektrik menzil sunacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Jeep CEO’su Christian Meunier “Avrupa Pazarının beklentilerine uygun olarak tasarlanan Avenger, Jeep’in tüm kabiliyetlerini de sunuyor. Paris Otomobil Fuarı’nda gerçekleştireceğimiz tanıtımı ile tamamen elektrikli bir Jeep modelinin, segmentteki mevcut oyunculara harika bir alternatifi olduğunu ve bunun nedenlerini göstereceğiz. Jeep Avenger markamız için önemli bir kilometre taşı. Fransa gibi önemli Avrupa pazarlarındaki büyüme planlarımızı ve dünyanın önde gelen sıfır emisyonlu SUV markası olma hedefimizi destekliyor.” diye konuştu.

Jeep’in geçtiğimiz eylül ayında açıkladığı elektrifikasyon planı, 4xe modellerine dayanıyor ve Avrupa pazarında geleneksel Jeep kabiliyetine sahip, tamamen elektrikli araçlardan oluşan bir ürün gamı ile farklılaşacağının sinyalini veriyor. Dünyanın pek çok ülkesinde sadece elektrikli SUV modellerini satışa sunan Jeep, yıl sonuna kadar Avrupa kıtasındaki büyük pazarlarda sadece elektrikli SUV modelleri satışa sunuyor olacak. 2025 yılına kadar Recon ve Wagoneer “S” gibi tamamen yeni ve tamamen elektrikli iki farklı segmentteki aracın da dahil olduğu dört farklı modeli pazara sunmayı hedefliyor.

Jeep’in bu plan sonucunda 2030 yılı itibarıyla ürün gamı tamamen elektrikli olacak.