Ferrari Roma Eylül’de Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – Ferrari’nin yeni V8 motorlu coupe modeli Roma, Eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.
Kendine özgü ikonik tasarımıyla ve Nuova Dolce Vita (yeni tatlı hayat) konseptiyle hayata geçen ve adını İtalya’nın başkenti Roma’dan alan modelden 2020 yılı içerisinde Türkiye’ye iki adet gelmesi planlanıyordu. Bu kapsamda, Eylül ayında Türkiye’ye gelecek iki adet Ferrari Roma’nın ikisi de henüz Türkiye’ye gelmeden satıldı.
1950 ve 1960’ların Roma’sını karakterize eden Ferrari Roma, tasarım zerafeti, son teknoloji hafif modüler yapısı ve yenilikçi fonksiyonlarının yanında benzersiz performans ve yol tutuş özellikleriyle dikkat çekiyor. Önde konumlanan ve 4 yıl üst üste yılın motoru seçilen turbo beslemeli V8 motorla satışa sunulan Roma’nın 7500 d/d’da 620 HP güç üreten motoru, bu gücünü ilk kez SF90 Stradale’de kullanıma sunulan yeni sekiz kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla tekerleklere ileterek 100 km/s’ye 3.4 saniyede ulaşıyor. Ferrari Roma’nın anahtar teslim Türkiye satış fiyatı ise 3 milyon 981 bin TL.
Teknik Özellikler
Motor
Tip: 90 derece turbo beslemeli V8
Silindir hacmi: 3855 cc
Maksimum güç: 620 HP (456 kW), 5750-7500 d/d
Maksimum tork: 760 Nm, 3000 – 5750 d/d
Boyut ve Ağırlık
Uzunluk: 4656 mm
Genişlik: 1974 mm
Yükseklik: 1301 mm
Aks mesafesi: 2670 mm
Boş ağırlık: 1472 kg
Performans
Maksimum hız: 320 km/s
0-100 km/s: 3.4 sn
0-200 km/s: 9.3 sn