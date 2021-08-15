Dünyanın ilk elektrikli araç emojisini tasarlayın!

CARMEDYA.COM – Dünya Elektrikli Araç Gününü başlatan ABB ve Green.TV, “EVmoji” yarışması ile 16 yaş ve altı katılımcıları elektrikli araçlar için emoji tasarlamaya çağırıyor.

Kazanan tasarım, resmi emojileri tasarlayan ve sunan konsorsiyum olan Unicode Consortium’a gönderilecek.

Şu an elektrikli araçları temsil eden resmi bir emoji bulunmadığından ABB ve Green.TV, şirketlerin EVmoji olarak adlandırdığı ve dünyanın ilk elektrikli araç emojisi olarak tarihe geçecek emojinin tasarımı için geleceğin elektrikli araç sürücüleri arasında bir yarışma düzenliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABB E-Mobilite Başkanı Frank Muehlon şunları söyledi; “E-mobiliteye ve düşük karbonlu bir geleceğe dair farkındalık yaratma mızı sağlayan Dünya Elektrikli Araç Günü, ABB için oldukça önemli bir etkinlik haline geldi. Geleceğin sürücülerinin tutku ve yaratıcılıklarını harekete geçirmelerini sağlamak adına da bu etkinliği önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Dünya Elektrikli Araç Günü kapsamında başlattığımız elektrikli araç emoji yarışması, gençlerin hangi araçları alacaklarına karar vermeden elektrikli araçların cazibesine ve kazandıkları ivmeye aşina olmalarını sağlamak adına mükemmel bir fırsat. Dünyanın dört bir yanından yaratıcı çocukları, elektrikli araçların heyecan verici dünyasına çağırıyoruz.”

EVmoji yarışması 6-16 yaş arası herkesin katılımına açık. Tüm EVmoji çizim, resim veya dijital grafiklerinin, 20 Ağustos tarihine kadar #EVmoji hashtagi ile Facebook, Instagram, LinkedIn veya Twitter veli/vasi hesapları üzerinden herkese açık şekilde paylaşılması gerekiyor.

Dünya Elektrikli Araç Günü temsilcileri, yarışmaya katılım sağlanan sosyal medya hesabına Direkt Mesaj göndererek kazananla iletişime geçecek. Kazanan tasarım, Dünya Elektrikli Araç Gününde açıklanacak (9 Eylül 2021).