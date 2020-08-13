Mahle’de üst düzey atama

CARMEDYA.COM – MAHLE Aftermarket İzmir’de Genel Müdür olarak görev yapan Murat İnce, MAHLE Aftermarket Ortadoğu ve Afrika Bölge Müdürlüğüne atandı.

1 Temmuz itibari ile yeni görevine başlayan İnce, yeni pozisyonu ile MEA bölgesinde tüm satış, pazarlama, müşteri hizmetleri ve lojistik operasyonu sorumluluklarını üstlenecek.

12 yıllık profesyonel kariyeri boyunca satış ve iş geliştirme alanlarında çeşitli görevler alan Murat İnce, markanın geniş ve kaliteli ürün portföyü ile dünya çapında sahip olduğu başarılı pozisyonunu MAHLE İzmir’in sorumluluk sahasında da yakalamayı başardı. Kendisi yeni dönemde de markanın yedek parça, servis çözümleri ve hizmetlerden oluşan geniş yelpazedeki potansiyelini daha geniş bir bölge geliştirmeye çalışacak.

Murat İnce kimdir?

Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Murat İnce, iş hayatına MAHLE İzmir’de Satış Sorumlusu olarak başladı. 2008 yılından beri MAHLE İzmir’de çalışan İnce, bu süre zarfında sırasıyla Satış Sorumlusu, Satış Müdürü, Genel Müdür görevlerinde bulundu. Yeni dönemde MEA Bölge Müdürü olarak görev yapacak olan İnce evli ve iki kız çocuk babası.