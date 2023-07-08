Honda Türkiye’den Scrambler sürprizi: CL250

CARMEDYA.COM – Honda’nın tasarımı ile dikkat çeken Naked segmenti Scrambler kategorisindeki ilk modeli CL250 ilk kez Türkiye’de satışa sunuluyor.

Motosiklette kişileştirme imkanı sunan Street Scrambler tarzına sahip olan yeni Honda CL250, hem günlük kullanım kolaylığı hem de hafif arazi koşullarına uyum sağlaması ile öne çıkıyor. Yeni CL250 modeli turuncu, gri ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneği ile 8 Temmuz 2023 tarihinde 188 bin 500 TL satış fiyatı ile Honda bayilerinde yerini alacak.

Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada

Yılbaşından itibaren tarihindeki en geniş ürün gamına sahip olma başarısına ulaşan Honda Motosiklet Türkiye, şimdi de Naked segmenti Scrambler kategorisindeki ilk modeli CL250’yi ilk kez Türkiye’de satışa sunuyor.

Motosiklette kişiselleştirme imkanı ile öne çıkan yeni CL250 modeli turuncu, gri ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneği ile 8 Temmuz 2023 tarihinde 188 bin 500 TL satış fiyatı ile Honda bayilerinde yerini alıyor.

Honda Motosiklet Türkiye’nin liderliğine yakışır şekilde güçlü ürün gamı ile binlerce tüketiciye dokunduğunu söyleyen Başkan Satoru Yamada, “Honda Motosiklet Türkiye olarak bu yıl ürün yelpazemizde rekor sayıya imza attığımız için gurur duyuyoruz. Şimdi de yeni modelimiz CL250 ile Scrambler kategorisindeki ilk ürünümüzü sunuyoruz. Bu model ile genç motosiklet kullanıcılarının beklentilerini önemli ölçüde karşılamayı hedefliyoruz” dedi. Başkan Yamada ayrıca güvenli sürüşün Honda’nın temel ilkeleri arasında yer aldığını hatırlatarak “Bu yıl pazar liderliğini sürdürmek kadar motosiklette güvenli sürüş bilincine sahip kullanıcı sayısını arttırmış olmak da hedeflerimizin başında geliyor. Bu yüzden Motosiklet Gelişim Merkezi’mizdeki faaliyetlerimizi de hızla sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’de satışa sunulan yeni CL250, Honda’nın yıllar içerisinde mirasında öne çıkan ikonik tasarımlar ile günümüz trendlerini bir araya getirdiği modellerden biri olmasıyla dikkat çekiyor. İlhamını 60 ve 70’lerin orijinal CL modellerinden alan CL250; retro-modern tarzı, zengin kişiselleştirme özellikleri ile genç ve tasarım odaklı kullanıcılara hitap ediyor. Yeni Honda CL250; günlük kullanım, uzun rotalar ve hafif arazi sürüşünde de kullanıcıların yaşam tarzına uyum sağlıyor.

Retro-modern tasarım

Honda tasarım ekibi yeni CL250 için sadelik ve dayanıklılık kavramlarına odaklanırken; motosikletin Street Scrambler tarzı öne çıkıyor. CL250’nin imzası olan paslanmaz çelik, ısı kalkanlı ve yüksek monte edilmiş susturucu ile egzoz çıkışları nostaljik tasarıma katkı sağlıyor. Kabartmalı Honda logolu ve dolgulu sele, karartılmış motor ve şasiye göre ayarlanan renkleri ile kişiselleştirilebilen yeni CL250, tamamen LED aydınlatma ile kullanıcılara gece sürüşlerinde de kolaylık sunuyor. Negatif LCD teknolojisine sahip yuvarlak gösterge paneli bulunan CL250’de ayrıca güvenli sürüş için Acil Durum Fren Sinyali (ESS) ve ABS fren sistemi entegre çalışarak motosikletin ani fren durumlarında kaymasını engelliyor. Yeni Honda CL250’nin 249 cc hacimli 4 supaplı, sıvı soğutmalı tek silindirli motoru keyifli ve akıcı bir sürüş için tasarlandı. Geçmişten günümüze izler taşıyan yeni CL250’nin motoru 6250 d/d’de 23,1 Nm tork ve 8500 d/d’de 17,8 kW güç üretiyor. Böylelikle, orta devirde yüksek tork ve üst devirde yüksek güç üretimi ile her an yüksek çekiş gücü kullanıma sunuluyor. Honda’nın farklı motosiklet modellerinde gücünü kanıtlamış olan CMX/Rebel/CM güç ünitesi, yeni CL250’nin güvenli ve konforlu bir sürüş sunması için özel olarak geliştirildi. Honda CL250’nin motor özelliklerinin yanı sıra boru tipi elmas kesim çelik iskeleti, yeni modelin yol tutuş becerilerini, sürüş konforunu ve tarzını pekiştiriyor.