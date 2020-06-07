Piaggio’nun Asistan Robotu Gita tasarım ödüllerini topladı!

CARMEDYA.COM – Motosiklet markası Piaggio’nun teknoloji ve ulaşım şirketi Piaggio Fast Forward, asistan robot Gita ile Red Dot Tasarım Ödülleri’nde iki ödülün sahibi oldu.

Piaggio Fast Forward’ın ilk yenilikçi projesi olan taşıyıcı robot Gita’ya, Red Dot Yenilikçi Ürünler kategorisinde “Red Dot: Ürün Tasarımı 2020” ve prestij ödülü olan “En İyinin En İyisi” ödülleri verildi.

Yük taşıyan asistan robot

Boston şehrindeki Piaggio Fast Forward tesislerinde üretilen, açık ve kapalı alanlarda 10 km/s maksimum hızda ve 4 saatlik pil ömrüyle kullanıcısını takip etmek için tasarlanan asistan robot Gita, 20 kg’lık yük taşıma kapasitesiyle fonksiyonel kişisel asistan olarak göze çarpıyor.

Piaggio, robotu Gita ile özellikle lojistik ihtiyaçların karşılanmasına yönelik, robotların kent sokaklarında dolaşımının düzenlendiği ABD pazarına odaklanıyor.

Pazarlama faaliyetlerine geçtiğimiz yılın Kasım ayında online kanallarda başlanan Gita’nın, almış olduğu 2020 Red Dot ödülleri kapsamında 60’ın üzerinde ülkeden şirket ve tasarımcı, 6 bin 500 adedin üzerinde başvuru sundu.

Farklı alanlardan 40 uzman bu başvuruların tasarımını, üretim kalitesini, malzeme seçimini, ergonomisini ve işlevselliğini değerlendirerek ödül sahiplerini belirledi.