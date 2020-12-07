Petlas’tan yeni kış lastiği

CARMEDYA.COM – Petlas, testleri Finlandiya’da gerçekleştirilen yeni kış lastiği Glacier W661’i satışa sundu.

Optimize edilmiş taban profili ile her koşulda zemin ile teması koruyan lastik, kademeli blok kenarları dönüşlerde yanal tutunmayı arttırıyor. Yönlü bloklu desen tasarımı karlı ve buzlu zeminde tutunma sağlıyor. Taraçalı oluk dipleri ise lastik kara battığında çekişe ve frenlemeye katkı veriyor. Bu sayede asfalt üzerindeki kara batarak frenlemede ve kalkışta emniyet sağlıyor. Optimize edilmiş dalgalı lameller kuru, karlı ve buzlu zeminde daha dengeli sürüş ve kısa fren mesafesi sunuyor.

Glacier W661, özel polimer yapısı ve silika teknolojisi (FST) kullanılarak tasarlanan sırt karışımı sayesinde düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruyor. Lastik desenindeki V kanalları sayesinde karlı ve ıslak zeminde artırılmış kar ve su tahliyesi sunuyor.

Petlas Glacier W661, Testworld’ün Finlandiya tesislerinde yapılan testleri “başarılı” notu ile tamamladı.

Kar performansı Finlandiya’da test edildi

Glacier W661 kış lastiğinin Avrupa Birliği ECE R117 Regülasyonu kapsamında yapılan kar performansı testleri, Ivalo / Finlandiya’da bulunan akredite test merkezi Test World’de zorlu kış şartlarında gerçekleştirildi. Petlas’ın yeni kış lastiği W661, burada yapılan testleri başarı ile tamamlayarak Kış Lastiği Sertifikası (3PMSF) almaya hak kazandı.