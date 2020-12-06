Hyundai’nin yeni EV platformu daha uzun menzil vaat ediyor

CARMEDYA.COM – Hyundai Motor Group, yeni nesil BEV model ailesinde kullanılacak modüler elektrikli araç platformu E-GMP’yi tanıttı.

E-GMP, 2021 yılından itibaren Hyundai Motor Company’nin Ioniq 5, Kia Motors Corporation’ın gelecek yıl tanıtılacak ilk özel BEV modeli ve bir dizi başka model dahil olmak üzere çok sayıda yeni elektrikli aracın temelini oluşturacak.

Hyundai, yeni platformun mevcut platformların ötesinde oldukça büyük faydalar getireceğini belirtiyor. Bunlar arasında artırılmış geliştirme esnekliği, güçlü sürüş performansı, artırılmış sürüş menzili, güçlendirilmiş güvenlik özellikleri ve yolcular ve bagaj için daha fazla iç alan gibi çok önemli avantajlar bulunuyor.

E-GMP platformu, sedan, SUV ve CUV gibi çok sayıda araç segmentine yönelik modellerin hızlı ve esnek bir şekilde geliştirilmesine olanak sağlayacak. Bu platforma dayalı yüksek performanslı bir model, 3,5 saniyeden daha kısa bir sürede sıfırdan 100 km/s hıza ulaşacak ve en fazla 260 km/s hız yapabilecek.

E-GMP, yüksek hızda gelişmiş viraj performansı ve sürüş stabilitesi sunmak için tasarlanmış. Bunun nedeni, ön ve arka arasındaki optimum ağırlık dağılımı. Alçak konumlandırılan pil sayesinde düşük bir ağırlık merkezi sağlayan tasarım ve daha önce motorun bulunduğu alanda bulunan elektrik motorlarının etkisi menzil ve performans alanında önemli gelişmeler sunabilecek.

Mevcut elektrikli araçların çoğunda hızlı şarj altyapısı, 400V sistemle donatılmış EV’ler için 50 kW ile 150 kW arasında şarj sağlar; ancak, 350 kW’a kadar şarjla 800V altyapısının geliştirilmesi, kademeli olarak daha da hızlı şarjı mümkün kılacak.

Bu hedef doğrultusunda Hyundai Motor Group, stratejik ortak ve hissedar olarak Avrupa’nın önde gelen yüksek güçlü şarj ağı IONITY’ye yatırım yaptı. IONITY, Avrupa ülkelerindeki otoyollarda 350 kW’a kadar şarj kapasitesi kullanarak 308 yüksek güçlü şarj (HPC) istasyonu işletiyor. Şirket bu sayıyı 2022 yılına kadar 400 HPC istasyonuna çıkarmayı planlıyor, bunlardan 51’i şu anda yapım aşamasında.

E-GMP’ye dayalı bir BEV, WLTP’ye göre, tam şarjlı bir batarya ile maksimum 500 km’nin üzerinde bir menzile sahip olabilir. Dahası, yalnızca 18 dakikada yüzde 80’e kadar yüksek hızda şarj edebilir ve sadece beş dakikalık şarjla 100 km’ye kadar sürüş menzili eklenebilir.