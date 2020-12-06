Volkswagen ID.3 için yazılım eksikleri giderildi

CARMEDYA.COM – Volkswagen markası, ID.3 modelinin lansmanını etkileyen yazılım sorunlarının tamamen çözüldüğünü duyurdu.

Avrupa’da Eylül ayında müşterilere teslim edilmeye başlanılan ID.3’te App Connect gibi temel işlevler olmadan, Apple CarPlay ve Android Auto gibi sistemlere çalışmıyordu.

Volkswagen açısından Golf boyutundaki ID.3, aynı zamanda markanın uzun menzilli elektrikli model ailesinin ilk temsilcisi olması açısından da büyük önem taşıyor.

Marka elektrikli model ailesinin üretimi için Almanya’nın Zwickau kentindeki fabrikasını dönüştürmüştü.

VW yöneticileri, mühendislerin aksaklıkları giderdiğini ve Zwickau’da üretilen ID.3 modellerinin yazılımlarının artık tam işleve kavuştuğunu açıkladı. Yazılım güncellemesi için teslim edilen tüm araçların servislere gelmesi gerektiği duyuruldu.

Müşterilerin araçlarını bir gece bırakmaları gereken güncelleme sonrasında App Connect’in yanı sıra Head-Up Display ekranının artırılmış gerçeklik versiyonu da artık planlandığı gibi çalışacak ve yol üzerindeki navigasyon talimatları yansıtılacak.

Şirket ilk teslimlerden önce araçlarını tam yazılım paketi olmadan almayı seçen müşterilerin, gelecek yılın ilk çeyreğinde bir güncelleme almak zorunda olacağını daha önce duyurmuştu.

Volkswagen ayrıca tazminat olarak, ”İlk Taşıyıcı Kulübü” adını verdikleri ilk parti araç sipariş eden grubun üyelerine daha az aylık kira ödemeleri gibi teşvikler sunuyor.

Diğer yandan elektrikli otomobil pazarının güçlü isimlerineden Tesla ise kiralama ücreti almıyor ve güncellemeleri uzaktan gerçekleştiriyor.

Volkswagen Grubu geçen ay, tam elektrikli otomobillere, otonom sürüşe ve gelecekteki teknolojilere yapılan yatırımları 60 milyar avrodan yaklaşık 73 milyar avroya çıkarma kararı almıştı.

Yatırım, 2030 yılına kadar Avrupa, Çin ve ABD’de yaklaşık 26 milyon tam elektrikli otomobil üretimini öngörüyor.

Bunların yaklaşık 19 milyonu MEB mimarisine dayanacak ve kalan yedi milyonun çoğu Audi ve Porsche’nin geliştirmekte olduğu yüksek performanslı PPE platformunu kullanacak.