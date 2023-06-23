Motul’dan uzun yolculuklar öncesi bakım uyarısı

CARMEDYA.COM – Motul, uzun tatil yolculuklarında meydana gelebilecek olumsuz durumların önüne geçmek için, uzun yol bakımı ve kontrollere dikkat çekiyor.

Yolculuk öncesi ihmal edilmemesi gereken bakım ve kontroller kapsamında motor yağı, lastikler, soğutma sıvısı, fren hidroliği, filtreler ve frenler inceleniyor, yapılan kontroller sonucunda doğru bir şekilde çalışmayan her parça veya fonksiyon tam ve eksiksiz hale getiriliyor. Motul uzmanları, bu bakımların aksatılması durumunda, yolculuk esnasında beklenmedik olumsuzlukların ortaya çıkabileceğini ve kazaların meydana gelebileceğini belirtiyor.

Uzun yol bakımı neleri kapsıyor?

Yolculuk öncesi yapılacak bakımda lastikler, en önemli parçaların başında geliyor. Aracın yer ile bağlantısını kuran lastikler dikkatlice incelenmeli; 5 yıldan uzun süredir kullanılanlar, dişlerinin belirginliği kaybolacak derecede yıprananlar ve baloncuk oluşumu meydana gelen lastikler değiştirilmeli; 3 mm’nin altında diş derinliğine sahip lastiklerin yenileriyle değiştirilmesi önerilirken, yazın, yaz lastiklerinin kullanılması hayati önem taşıyor.

Araçlarda, uzun yola çıkmadan önce kontrol edilmesi gereken bir diğer fonksiyon ise fren sistemi oluyor. Fren sisteminde bulunan disk, balata gibi bileşenler aşınmaya maruz kalıyor ve bu bileşenlerin dikkatlice incelenerek değiştirilmesi gerekiyor. Fren, bir yolculuk için güvenliği sağlayan temel parçalardan biri konumunda bulunuyor. Bu nedenle eski bileşenlerin kullanılması sürüş güvenliğini azaltırken kazalara da neden olabiliyor. Diskler ve balatalar dışında fren hidrolik seviyesinin kontrolü ve periyodik olarak değişimi de büyük önem arz ediyor.

Bu kapsamda, fren hidroliği kontrol edilerek, eksik olması durumunda tamamlanması gerekiyor. Fren hidrolik yağının azalması durumuna erken müdahale gerçekleşmezse fren sistemi tamamen devre dışı kalabiliyor. Uzmanlar, 2 yılda bir hidroliğin tamamen değiştirilmesi gerektiğine de dikkat çekiyor.

Özellikle değişen yol koşulları ve hava sıcaklıkları eski aküleri oldukça fazla etkileyebiliyor. Uzman tarafından kontrol edilmesi gereken akü, ömrünün sonuna gelmiş olması halinde değiştirilmeli; çünkü şarj tutmayan bir akü, aracın çalışmayarak yolda kalmasına neden oluyor.

Soğutma sıvısı ve motor yağı seviyesine dikkat

Motor ve motor yağı, kaliteli ve konforlu bir yolculuğun sağlanmasında büyük bir rol oynuyor. Aracın motorunda gözle görülür bir sorun olup olmadığı kontrol edildikten sonra, motor yağı seviyesi de ölçülmeli, eksik ise tamamlanması öneriliyor. Motul uzmanları, motorun sorunsuz çalışması için motor yağının önemine değinerek, motordan gelen ısıyı dış havaya aktarmak için kullanılan motor yağının, ayrıca aşınmayı ve yıpranmayı da azaltarak motoru koruduğunu belirtiyor. Doğru motor yağı, motoru koruma altına alırken, olası büyük maliyetli zararlardan da koruyor. Ayrıca her yıl veya üreticinin tavsiye ettiği kilometre periyodunda yağın, yağ filtresiyle birlikte üretici onaylı yağ ile değişmesi öneriliyor.

Rot-balans ayarı, aracın uzun yola çıkıp çıkamayacağını belirleyen unsurların başında geliyor. Aracın yol tutuşunu iyileştirmek ve doğru denge paylaşımının sağlanamaması durumunda oluşabilecek kazaların önlemesi için rot balans bakımı ayrıca önem taşıyor. Rot-balans ayarı bozuksa, vibrasyon ve sağa-sola çekme ortaya çıkıyor.

Soğutma sıvısı, genelde sadece motor suyunun donmasını önlediği biliniyor ve bu nedenle yaz aylarında değiştirilmiyor. Fakat halk arasında antifriz olarak tabir edilen soğutma sıvısı, aynı zamanda yaz aylarında motorun hararet yapmasını da engelliyor. Bu nedenle yazın uzun yolculuklar öncesinde mutlaka değiştirilmesi gerekenlerin başında yer alıyor. Ancak üretici tarafından önerilen çeşitte organik-inorganik soğutma sıvısının kullanımına dikkat etmek gerekiyor.

Yaz sıcağında, klima ve havalandırma sisteminin düzgün bir şekilde çalışması da büyük önem taşıyor. Daha konforlu bir yolculuk sunması sebebiyle, yolculuk öncesinde bu sistemin kontrol edilip, gerekli görüldüğü takdirde klima gazının üreticinin önerdiği gazla tekrar doldurulması gerekiyor.