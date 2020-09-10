Aston Martin DBX’in Türkiye fiyatı açıklandı

CARMEDYA.COM – Aston Martin tarihinin ilk SUV modeli DBX, Türkiye’de D&D Motorlu Araçlar tarafından Aston Martin Turkey İstanbul Yeniköy’deki mağazada satışa sunuldu.

Marka açısından yeni bir dönemin simgesi olan ve St. Athan’daki fabrikada üretilen modelin Türkiye satış fiyatı ise 575 bin euro’dan başlıyor.

Aston Martin DBX, 4.0 V8 benzinli 550 HP motora sahip. 2000 d/d’den itibaren 5000 d/d’ye kadar 700 Nm tork sunan araç, dört çeker bir SUV olmasına karşın ihtiyaç halinde tüm çekiş gücünü arka tekerleklere ileterek, yüzde 100 arkadan itişli bir spor otomobil karakterine bürünebiliyor. Araçta arkada yer alan elektrik diferansiyel (E-Diff) ise viraj performansını arttırıyor.

638 litre bagaj hacmine sahip otomobil, 1 derece başına 27.000 Nm burulma sertliği ile de öne çıkıyor. 54:46 ağırlık dağılımına sahip otomobilde 9 ileri tam otomatik şanzıman standart olarak yer alıyor. Aston Martin DBX’de ayrıca 3 odacıklı havalı amortisörler kullanılıyor ve bu sayede süspansiyon ayarı farklı sürüş modlarına göre değişkenlik gösterebiliyor.

Araçta ayrıca kör nokta uyarı sistemi, şerit takip, otomatik uzun far sistemi gibi birçok elektronik güvenlik opsiyonu bulunuyor.

Siparişler alınmaya başlandı

DBX’in gösterim aracı Aston Martin Turkey Yeniköy Showroomun’da yerini aldı. Test aracı ise Kasım ayında Türkiye’de olacak ve müşteriler aracı deneme şansına sahip olabilecek. Kasım ve Aralık ayında satışa sunulacak DBX’lerin; Arizona Bronze, Magnetic Silver, Minotaur Green, Onyx Black, Satin Silver Bronze, Stratus White, Xenon Grey renk seçenekleri mevcut.