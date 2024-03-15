Hyundai’ye IF Design’dan ödül yağmuru

CARMEDYA.COM – Hyundai Motor Company, art arda 10 yıl iF Design Tasarım Ödülü’ne layık görülürken, toplamda ödül sayısı 20’yi geçti.

Bu yıl tasarım alanında yapılan incelemelerde öne çıkan Hyundai modelleri olan IONIQ 5 N ve Yeni SANTA FE, ürün kategorisinde en iyi tasarım seçilerek ödülleri kaptı. Bu iki özel modele ek olarak SANTA FE XRT Konsept ise profesyonel konseptler kategorisinde birinci oldu. Hyundai Motor Company, ayrıca çeşitli kategorilerde de çok sayıda iF Design Ödülü alarak toplamda 20 kez zafere ulaşmış oldu.

Birden fazla iF Design Ödülü’nü kazanmak, Hyundai’nin tasarım ve teknoloji açısından mükemmelliğini de perçinlemiş oluyor. Sektörde inovasyon lideri olarak profilini sürekli yükselten Hyundai, modellerindeki en ince detayları mimari ve inovasyonla bağdaştırıyor.

Hyundai ve Genesis Global Tasarım Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı SangYup Lee, “IONIQ 5 N ve SANTA FE gibi önemli modellerimiz ve marka adına geliştirdiğimiz tüm yeniliklerle iF Design’dan ödüller almaktan dolayı büyük bir onur duyuyoruz. Ar-Ge merkezimizdeki mühendislerimizle birlikte çalışan vizyoner tasarımcılarımızla olağanüstü projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Kazananlar arasında yer alan IONIQ 5 N, yeni teknolojileri ve yarış pisti kabiliyetiyle öne çıkıyor. Tam 650 beygir gücüyle elektrifikasyonda yeni bir çağ başlatan günlük spor otomobil, motor sporlarıyla elektrikli dünyayı bir araya getiriyor.

Hyundai Yeni SANTA FE de bir SUV’den arzulanan tüm beklentileri kusursuzca yerine getiriyor. Hem şehir dostu hem de her zaman maceraya hazır olan Yeni SANTA FE, verimli motor seçeneği ve geniş iç mekanıyla SUV segmentinde farklı bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Hyundai’nin en popüler modellerinden biri olan SANTA FE, XRT Konsept modeliyle de özellikle outdoor aktivitelerden hoşlanan açık hava tutkunlarının ilgisini bir hayli çekti. XRT Konsept, zorlu arazilerin üstesinden güvenle ve kolaylıkla gelebiliyor ve dış mekan yaşam tarzları için çok yönlü bir kullanım sunuyor.

IF Design’dan alınan diğer ödül kategorileri

N Modu: Yüksek Performans için Bilgi-Eğlence Sistemi (Kullanıcı Arayüzü)

HMGICS Güvenlik Yönetim Robotu (Profesyonel Konsept)

HMG Sürüş Deneyimi Merkezi (Mimari)

Hyundai Müşteri Deneyim Merkezi Yokohama ve Hyundai FIFA Müzesi (İç mimari)