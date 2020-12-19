Brisa 2020 yılı sonuçlarını paylaştı

CARMEDYA.COM – Brisa, ağır ticari ürün grubunda 2020 yılında güçlü bir performans sergiledi.

Filolara sunduğu ürün ve hizmet çeşitliği ile lider olan Brisa, pazarda her 3 lastikten birinde tercih edildi.

Akıllı ve yenilikçi hizmetlere odaklanan Brisa, 2020 yılında ticari araçlara yönelik geliştirdiği Dijital Filo hizmetleri ile sektörde ilklere imza attı.

Brisa’nın sunduğu tüm hizmetlerden faydalanan 100 araçlık bir filonun yıllık ortalama kârı 2 milyon TL oluyor.

Salgın sürecinin etkisiyle, 2020 yılını yüzde 11 düşüşle 182 milyon adet ile kapatması öngürülen küresel ağır ticari lastik pazarının gelecek 5 yılda toparlanarak yıllık bazda yüzde 4 artışla 227 milyon adede ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye, Doğu Avrupa bölgesi dahil edildiğinde Rusya’dan sonra 2. en büyük ticari araç parkına sahip. Bu potansiyel ile Türkiye’de ağır ticari lastik pazarının 2020 yılında yaşanması öngörülen yüzde 7 daralmaya rağmen önümüzdeki 5 yıl içinde yıllık bazda yüzde 3 büyüme ile 2,4 milyon adede ulaşması bekleniyor.

“Sektörde mobilite dönüşümüne liderlik ediyoruz”

Salgının da etkisiyle otomotiv sektörü, elektrikli ve otonom araçlar ile bağlanabilirlik teknolojileri etrafında yeniden şekillenirken ticari araçlarda rota optimizasyonu, platooning gibi teknolojiler hızla önem kazandı. Filoların tüm operasyon maliyetlerini aşağı çeken ürün ve hizmetler, pazarda her zamankinden daha fazla talep görüyor. Bu süreçte çevik iş modelleri ve yeni nesil teknolojilerden faydalanma anlamında önemli deneyimler kazanan Brisa, yeni normalin mobilite açısından getirdiği dönüşüme öncülük etmeye hazırlanıyor.

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel; “Brisa olarak, uzun yıllardır, ortağımız Bridgestone’un bilgi birikiminden de beslenerek, trendleri yakından takip ediyor ve lastiğin ötesinde hizmetler sunmaya odaklanıyoruz. Müşterilerimiz daha akıllı hizmet ve çözümler bekliyor. Filo müşterilerimiz ise değer odaklı, kapsamlı hizmetleri tercih ediyor. Lastiğin teknik özelliklerinden beklentiler de giderek değişiyor. Yakıt verimliliği, daha uzun ömür, düşük yuvarlanma direnci, sıkı yol tutuş müşterilerimizin temel beklentileri haline gelmeye başladı. Kilometre başına maliyetin de önem kazandığını görüyoruz. Brisa olarak, lastiğin ötesinde akıllı hizmetlerimiz, yenilikçi çalışmalarımızla bu alanda da liderliği üstleniyoruz. Bu yıl Profleet Filo Çözümlerimizi 4 farklı pakette sunmaya başladık. Ürün, hizmet, ödeme ve Dijital Filo paketleri. Pandemi sürecinde de Dijital Filo çatısı altında, sektörde ilk olan uygulamalara imza attık.” diye konuştu.

“Sektörün en kapsamlı hizmet çeşitliliği ile katma değer sunuyoruz”

Güzel, “Ticari araç lastikleri sektöründe ‘Profleet’ hizmetlerimizle ‘360 derece danışmanlık’ sunuyoruz. Filo müşterilerimizin lastiklerini anbean izliyoruz. En büyük hedefimiz; detaylı analiz ve yönlendirmelerimiz sayesinde filo müşterilerimizin operasyonlarını sorunsuz bir şekilde yürütmelerine yardımcı olmak. Raporlamalarımızla verimliliklerine ve nitelikli büyümelerine katkıda bulunmak. Profleet adı altında sunduğumuz tüm hizmetler bir araya geldiğinde filolara, iş ortaklarına ve Türk ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor. Tüm bu hizmetlerden faydalanan 100 araçlık bir filonun yıllık ortalama kârı 2 milyon TL.

Türkiye’deki en iyi filo hizmet çeşitliliğine ve her müşteri segmentine uygun hizmet gamına sahip olduklarına değinerek “Toplam 15.354 kayıtlı filo müşterimiz var. 94 kişilik Profleet saha ekibimiz ile bugüne kadar 3,5 milyon km yol kat ederek dünyayı 100 kere turladı, toplam 4 milyon lastik ölçümü ve 243.286 müşteri ziyareti gerçekleştirdik. Geliştirdiğimiz ürün, hizmet ve teknolojilerle müşterilerimize ve ülkemize katma değer yaratan akıllı çözümlerimizi bir bütün olarak sunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Dijital Filo uygulaması ile akıllı iş süreci takibi

Dijital Filo, Brisa’nın sürekli gelişen ve son teknoloji ürünler içeren, her ticari araç segmentine uygun dijital hizmet gamı. Filolar, tüm dijital filo hizmetlerine mobil aplikasyon ile ulaşıp lastikleri, aracın altına takıldığı andan itibaren ömrü boyunca takip edebiliyor. Brisa müşterileri filo analizi, lastik incelemeleri, kaplama analizi, hurda sorunları gibi Brisa’nın yaptığı saha çalışmalarını şeffaf bir şekilde anlık görebiliyor ve sahadaki sorunlardan anında haberdar olabiliyor.

Brisa, Dijital Filo çatısı altında, Aspects, TMP+ ve TPMS&Telematics hizmetlerini sunuyor.

Filofix ile tek tuşla tüm ticari araçlar için mobil yol yardım hizmeti

Brisa 2020’de, sahadaki başarılı uygulamalarından biri olan Filofix yol yardım hizmetinin çok daha gelişmiş versiyonunu kullanıma açtı. Yolda bir sorunla karşılaşan Brisa müşterileri ister yurt içinde ister Avrupa’da olsun yalnızca bir telefonla 7/24 yol yardım hizmetini Türkçe olarak alabiliyorlardı. Şimdi Dijital Filo mobil uygulaması sayesinde tek tuşla bu yardıma ulaşabiliyorlar.

Dijital Filo – TPMS (Lastik Basıncı Ölçme Sistemi) & Telematics hizmetleri

Brisa, Filo araçlarının konum, arıza, mekanik bilgilerini ve sürücü davranışını raporlayan Telematics sistemleri ile lastik basınç ve sıcaklığını ölçen TPMS hizmetlerini tek çatı altında toplayan ilk şirket oluyor. Brisa, yerli yazılım ile bu hizmetleri 2021 yılında devreye almayı planlıyor.

Dijital Filo – Aspects, filolara, lastik kaynaklı kayıp ve kazançları net bir şekilde gösteriyor, raporlar sayesinde tasarruf alanlarını daha net bir şekilde belirliyor.

Dijital Filo – TMP+ lastiğin ilk günden ömrünü tamamlayana kadar geçen sürede adım adım takibini sağlıyor. Bu sistem ile lastik ve servis harcamalarının yönetimi, kayıp-çalıntı lastiklerin tespiti​, tüm filo sistemlerine entegre olabilen ve ​özelleştirilebilen servis modülü, filoya özel projeksiyon raporları​ sunuluyor.

Brisa, ürün çeşitliği anlamında da yerli üretim çalışmalarını güçlendirerek ticari ürünler grubunda pazarın ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap sunuyor. 2020 yılında Energia 100S ürününü pazara sunan Brisa, Lassa markası ile şehir içi otobüs sürücüleri için dört mevsim kullanılabilen özel bir ürün geliştirdi. Bandag ile de yüksek üretim teknolojisi ile lastik kaplama çözümü sunan Brisa, 2020 yılında 110 bin lastik kaplayarak her 3 lastik kaplama hizmetinden 1’inde tercih edildi. Brisa filo müşterilerinin yüzde 30’una kaplama hizmeti veriyor. Son 5 yılda 600 bin lastik kaplama hizmetiyle 420 milyon TL tasarruf sağlayarak, müşterileriyle birlikte hem ekonomik hem de çevresel bir fayda oluşturdu.