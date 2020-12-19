Pirelli’den Land Rover Defender’a özel lastik

CARMEDYA.COM – Pirelli, en yeni Defender versiyonunun orijinal ekipmanı olacak Scorpion Zero All Season lastiklerini geliştirerek Land Rover ile güçlü iş birliğini sürdürüyor.

Pirelli mühendisleri, Land Rover’ın A sınıfı dönme direncine sahip bir lastik talebine yanıt vermek amacıyla arazi kabiliyetini artırmak ve dönme direncini düşürmek için 19 – 20 inç ‘standart’ Scorpion Zero All Season lastikleri esas aldı.

Yeni lastiğin geliştirilmesinde özellikle arazi ve ıslak çim performansı için talep edilen A sınıfı dönme direncini sağlamak amacıyla yapısında ve hamurunda yeni materyaller kullanıldı. Land Rover, yüksek bir tepede gerçekleştirilen bu spesifik testte Pirelli’nin Scorpion Zero All Season lastiklerini hem sabit hızda yokuş yukarı hem de ıslak çimde yanal kavramayı değerlendirmek amacıyla yokuşlu şartlarda denendi.

Scorpion Zero All Season lastikleri, Land Rover’ın Defender’la ilgili performans ve verimlilik hedeflerini karşılamak için omuzda yeni bir tasarım ile çamur, toprak ve karda kavramayı artıran çift sırt deseni bloku içeren yapısal değişikliklerden geçirildi.

En yeni Defender versiyonu için Scorpion Zero All Season lastiklerin geliştirme çalışmaları Pirelli’nin Carlisle ve Milano’daki tesislerinde başladı ve açık hava programına geçmeden önce iç ortamda çeşitli laboratuvar testleri yapıldı. Daha sonra, İngiltere’de Malvern Hills’de bulunan Eastnor Kalesi, kullanılan test alanlarından biri oldu.

Lastikler burada yaklaşık 100 km boyunca değişik arazi koşullarında sınırlarını zorlayan testlere tabi tutuldu. Ardından, kar ve buz testleri Land Rover’ın İsveç’in kuzeyindeki Revi Arjeplog tesisinde gerçekleştirildi. Pirelli, lastiklerin yumuşak kullanım ve konfor testleri için Land Rover’ın Gaydon’daki (Warwickshire, İngiltere) test pistini kullandı.

Yüksek hız ve ıslak zeminde kullanım testleri, Almanya’daki Nurbürgring pistinde, İspanya’daki Applus ve Idiada tesislerinde ve son olarak Pirelli’nin kendi Vizzola test pistinde yapıldı. Land Rover’ın ıslak zeminde kullanımı test etme açısından en iyi pistlerden birinin Vizzola olduğunu düşünmesi de iki şirketin ilk Cinturato P5’in Jaguar için geliştirildiği 1970’li yıllara uzanan iş birliği geçmişini vurguluyor.