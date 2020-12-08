Toyota’nın yeni nesil ilk elektrikli modeli SUV olacak

CARMEDYA.COM – Hibrit teknolojisinde önemli adımlar atan Toyota, yeni dönemde tamamen elektrikli modellere odaklanmayı hedefliyor.

Japon üretici bu amaçla elektrikli modelleri için e-TNGA adını verdiği yeni bir platform geliştirdi. Bu platformdan çıkacak ilk modelin ise bir SUV olacağı netleşti.

Japonya’da yalnızca elektrikli modeller üretmek için faaliyete geçecek fabrikanın ilk ürünü olacak modelin ismi henüz açıklanmış değil. Subaru ile birlikte hazırlanan bu modelin RAV4 boyutlarında olacağı ve ilk etapta Avrupa’da satışa sunulacağı belirtiliyor.

Yeni elektrikli modelin pazardaki en güçlü rakipleri ise Volkswagen ID.4 ve Nissan Ariya gibi modellerinin yanı sıra Subaru’nun yakın zamanda detayları ortaya çıkacak ve Evoltis adı verilen modeli olacak.

Sonaki etapta Suzuki ile birlikte geliştirilecek kompakt bir crossover, orta boy bir crossover, büyük bir SUV, bir sedan ve bir minivan dahil olmak üzere yeni modeller yine bu platformdan çıkacak.

Üretilecek altı modelin tümü, Toyota’nın bilinen modellerinden ayrılması için farklı isimler taşıyacak.

Önümüzdeki yıl içerisinde detaylarının ortaya çıkması beklenilen modelin üretileceği platform, çok çeşitli pil paketleri ve elektrik motorlarını destekleyen ön, arka ve dört tekerden çekişli sistemler için tasarlanmış.

Dört tekerden çekiş konusunda büyük olasılıkla Subaru’nun AWD uzmanlığı katkı verecek.

Elektrikli modellerin dışında Toyota yakın zamanda hibrit ve plug-in hibrit RAV4’ü, ikinci nesil bir Mirai ve hatta bir hibrit hiper otomobili de içeren yeni model atağına başlayacak.