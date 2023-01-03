Buradasınız
Home > Güncel > Drift efsanesi Ken Block yaşamını yitirdi

Drift efsanesi Ken Block yaşamını yitirdi

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Ralli ve drift parkurlarının efsane ismi Ken Block geçirdiği kar motoru kazasında hayatını kaybetti.

ABD basınında yer alan haberlere göre Utah eyaletinin Wasatch ilçesinde gerçekleşen kaza sonrasında Block’un yaşamını yitirdiği kurucusu olduğu Hoonigan takımından yapılan açıklama ile doğrulandı.

Gymkhana Grid yarışlarıyla ve çektiği drift videolarıyla milyonlarca hayranı bulunan Ken Block aynı zamanda Amerika Ralli Şampiyonası’nı 2006, 2008 ve 2013’te ikinci sırada tamamlamış, Dünya Ralli Şampiyonası ve Dünya Rallikros Şampiyonası’nda da yarışmıştı.

55 yaşında hayata gözlerini yuman Ken Block son olarak Almanya’da mühendisler ile birlikte tamamen elektrikli S1 Hoonitron’un yaratılmasına yardımcı olmuştu.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Nadir bir Lamborghini Murcielago satışa çıktı

    Brica Dağcılık Ekibi / Ağrı Dağı

    5137 Metrede Brisa Bayrağı

    Yukarı