Peugeot’dan Roland-Garros’a hibrit çıkarması

CARMEDYA.COM – 38 yıldır üst üste Roland-Garros Fransa Açık Tenis Turnuvası’nın resmi ortağı olmaya devam eden Peugeot, bu yıl etkinlikte hibrit araçlarıyla hizmet verecek.

Fransız marka bu yılki turnuvada bir ilk olarak, turnuvaya katılan oyuncular, VIP konuklar ve tüm yetkililerin ulaşımını, tamamı elektrikli araçlardan oluşan bir filoyla gerçekleştirecek. Üçte ikisi şarj edilebilir hibrit ve üçte biri tamamı elektrikli araçlardan oluşan toplam 162 adet Peugeot modeli, Roland-Garros’da yer alacak.

Çevreye duyarlı araçlar

Peugeot’nun bu yılki etkinlikte görev alacak olan çevreci filosu, 2019 yılı ile kıyaslandığında 7,5 kat daha düşük bir değerle, araç başına ortalama sadece 22,7 gr/km CO2 emisyon salınımı gerçekleştiriyor. Emisyonlardaki bu önemli azalma, markanın turnuva lokasyonu olan Porte d’Auteuil Bölgesi’nin hava kalitesini koruma konusundaki hassasiyetini de vurguluyor.

Turnuva aynı zamanda, düşük CO2 emisyonuna sahip çevreye duyarlı araçlar açısından Peugeot ürün gamının çeşitliliğini de gözler önüne seriyor. Etkinlikte Peugeot’nun marka elçiliğini ise Profesyonel Tenisçiler Birliği sıralamasına göre günümüz tenis dünyasının 1 numarası olan Novak Djokovic üstleniyor. Roland-Garros kortlarında maça çıktığında PEUGEOT ismini polo yaka tişörtünde taşıyacak olan Djokovic, turnuvanın başında yayınlanmaya başlayacak olan 508 Peugeot Sport Engineered’a özel reklam kampanyasında da rol alacak. Marka ise Peugeot-Garros ile olan ortaklığının bir parçası olarak, turnuva boyunca özel bir platformda 508 Peugeot Sport Engineered SW (Station Wagon) versiyonunu sergileyecek.

Peugeot Sport Engineered giyim koleksiyonu, mevsime uygun tasarımıyla sportif bir görünüm sunuyor. Kep düzgün çizgileriyle beyzbol şapkası esintisi taşıyor ve KDV dahil 39 Euro’dan satışa sunuluyor. Polo yaka tişört dar kesimli yapıya sahip. İki malzemeli örme tişörtün gövdesi pike dikiş ve kolları yosun dikişiyle işlenmiş olarak dikkat çekiyor.

Konuyu değerlendiren Peugeot CEO’su Linda Jackson, şarj edilebilir hibrit, elektrikli ve çevreci araçlara geçişleri konusundaki kararlılıklarını turnuvada bir kez daha vurguladıklarını belirterek, “Peugeot, son iki yıl içinde düşük ve sıfır emisyonlu araçları piyasaya sürme sürecini önemli oranda hızlandırdı. Bu yılın sonunda ürün gamımızdaki araçların %70’i elektrikli olacak. Ve 2025 yılına kadar, tüm Peugeot ürün gamında elektrikli alternatifi olacak” dedi. Peugeot’nun yeni marka kimliğinin geniş bir kitleye duyurulması konusunda da turnuvanın önem taşıdığının altını çizen Jackson, “Peugeot markası yaklaşık 40 yıldır deneyim, cazibe ve duyguları harekete geçirme olmak üzere, kendi değerlerini tenis dünyasıyla birleştiriyor. Roland Garros turnuvası sırasında tüm kıtaları kapsayan yüz milyonlarca televizyon izleyicisine yeni Peugeot logomuzu tanıtmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Fransa Tenis Federasyonu Başkanı Gilles Moretton ise açıklamasında; “Fransa Tenis Federasyonu, sürdürülebilir gelişmeye odaklanan bir strateji izliyor. Roland Garros turnuvası ise oldukça prestijli bir vitrin. Yaklaşımımızı göstermek bizim için çok önemli. Peugeot’nun turnuva için sunduğu 162 elektrikli araçlık filo, çevre bilinci çabalarımıza önemli ve sevindirici bir katkı” dedi.

Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç seçenekleri

Filodaki tüm araçlarda siyah arka planda aslan başına sahip yeni marka logosuyla birlikte, Roland-Garros logosu ve Resmi Ortak ibaresi yer alıyor. Ayrıca arka camlardaki ‘Elektriğe geç’ etiketi ise yeni enerji geçişine teşvik edici bir nitelik taşıyor. 162 araçlık filo, Peugeot ürün gamındaki 6 elektrikli modelden oluşuyor:

508 Peugeot Sport Engineered; Peugeot Sport mühendislerinin bilgi birikimi ve deneyimine iyi bir örnek oluşturuyor. Araç; elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemi ve toplam 360 HP güç üreten şarj edilebilir benzinli / hibrit güç-aktarma sistemiyle, marka tarafından bugüne kadar üretilen en güçlü seri üretim otomobil olarak öne çıkıyor. Araç, WLTP protokolüne göre 100 km’de 2,03 litre yakıta eşdeğer 46 gr/km ile düşük CO2 emisyon seviyesine sahip.

Peugeot 508 Hybrid; 225 HP / 165kW gücünde şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemiyle düşük C0₂ emisyon değerlerine imza atıyor. Model, 29 gr/km (1.3 lt/100km) CO2 emisyon seviyesine sahip olup, WLTP protokolüne göre 54 km tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor.

Peugeot SUV 3008 GT Hybrid 225 e-EAT8; 180 hp PureTech turbo benzinli motorla, sekiz vitesli e-EAT8 otomatik şanzımana bitişik 110 HP (80 kW) gücünde bir elektromotoru bir arada kullanıyor. 30 gr/km CO2 emisyon değerine sahip olan otomobil, 56 km’ye kadar tamamen elektrik sürüş menzili (WLTP) sunuyor.

Peugeot SUV e-2008; marka tarafından üretilen tamamen elektrikli ilk SUV olmasıyla önem taşıyor.Sessiz ve titreşimlerden arındırılmış bir sürüş sunuyor.

Peugeot e-Traveller; tamamen elektrikli motoruyla profesyonel ve bireysel kullanım için modern ve çevreci bir ulaşım seçeneği sunuyor. 136 HP/100 kW güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork üreten elektromotor; sessiz, titreşimsiz, kokusuz, vites değiştirme gereksinimi olmadan ve doğal olarak sıfır emisyonlu bir sürüş sunuyor. Araç, WLTP protokolüne göre 330 km’ye kadar menzil sunan iki farklı donanım versiyonuyla sunuluyor.

Peugeot e-Expert; “2021 Yılının Uluslararası Vanı” seçilme başarısı ve yüzde yüz elektrikli kompakt bir araç olmasıyla ilgi topluyor. Tamamen elektrikli güç-aktarma sistemiyle kısıtlamaların olduğu şehir merkezlerine erişim sağlayabilen e-Expert, 50 kWsa veya 75 kWsa lityum-batarya olmak üzere iki farklı menzil seçeneğiyle sunuluyor.