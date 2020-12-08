Groupe PSA 2021’de elektrikli van ailesini tanıtacak

CARMEDYA.COM – Groupe PSA; Peugeot e-Partner, Citroën ë-Berlingo, Opel Combo-e ve Vauxhall Combo-e ile sıfır emisyonlu taşıma ve hizmetlerini piyasaya sunacak.

Avrupa’daki Hafif Ticari Araç portföyünün yüzde 100’ü 2021’in bitiminden önce elektrikli hale gelecek.

2019’dan beri Groupe PSA yeni modellerinin hepsini tamamen-elektrikli ya da şarj edilebilir hibrit versiyonlarında piyasaya sürdü. Groupe’un amacı 2025’e kadar tamamen elektrikli bir portföy ortaya koymak.

2020’de orta van modellerinin (D-Van) ve büyük van modellerinin (E-Van) elektrikli türlerini piyasaya sürmelerini takiben Peugeot, Citroën, Opel ve Vauxhall markaları 2021’de küçük van tiplerinin (B-Van) ve ilgili yolcu araçlarının da tamamen-elektrikli türleriyle ürün yelpazelerini tamamlayacaklar.

Groupe PSA’nın küçük vanlarının yeni nesli 2019 “Yılın Van Tipi Aracı” ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödülün sahibi oldu. Yolcu tipi araçları da AutoBest’in “Avrupa 2019’un En Değerli Aracı” ödülüne layık görüldü. Bu başarılar piyasada da 2018 eylül ayındaki satışa sunulmasından bu yana dünya çapında 650 bin adedi aşan satış ile doğrulandı.

Elektrikli küçük vanlar ve akü paketleri Vigo tesisinde (Galiçya, İspanya), elektrikli motorlar Tremery’de (Fransa) ve şanzıman dişilileri Valenciennes’de (Fransa) bir araya getirilecek.

eCMP platformundan gelen güç aktarım mekanizması; 100kW’a kadar güç çıkışına olanak tanıyan su soğutmalı 50kWh elektrikli akü, 100kW/136bg elektrikli motor ve iki güç seviyesinde çalışabilen araç içi şarj aygıtından (tek-fazlı 7.4kW ve üç-fazlı 11kW) meydana geliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Groupe PSA Hafif Ticari Araçlar İşletme Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Xavier Peugeot ise şunları söyledi: “Küçük vanların ve ilgili yolcu araçlarının bu tamamen-elektrikli türleriyle Groupe PSA, elektriğe geçiş atağına devam ediyor ve şimdi de performanstan hiçbir taviz vermeden tamamen elektrikli HTA portföyünü sunuyor.”