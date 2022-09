Yenilenen Opel Astra’yı Kapalı Maraş’ta inceledik!

CARMEDYA.COM – Opel’in önemli satış rakamlarına imza atan köklü modeli Astra, bir süredir merakla beklenen altıncı nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Markanın efsanevi modeli Manta’dan izler taşıyan tasarım çizgileriyle ilk bakışta dikkatleri üzerine toplayan Yeni Astra, dört farklı donanım, 1.2 litre turbo benzinli ve 1.5 litre dizel motor seçenekleri ile 668 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye yollarına çıktı.

İlk bakışta keskin hatlarıyla kendisini gösteren model, ülkemizde Editon, Elegance, GS Line ve GS isimli dört farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor. PSA’nın ödüllü 1.2 litre benzinli ve 1.5 litre dizel motor seçenekleriyle ülkemiz yollarına çıkan yeni model, her iki motor seçeneğinde de AT8 isimli, 8 ileri vitesli otomatik şanzımana sahip.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen lansman kapsamında ülkenin gizemli bölgesi Kapalı Maraş’ı da kapsayan keyifli rotada 1.2 litrelik motor ve GS Line donanıma sahip versiyonunu kullanma imkanı buldum. En ince detaylara kadar her şeyin özenle düzenlendiği ve planlandığı başarılı lansmanda özellikle Kapalı Maraş gibi girilmesi zor bir bölgede gerekli izinleri alarak, bize unutulmaz bir deneyim yaşatan marka temsilcilerini, pr ve organizasyon sorumlularını tebrik etmek gerek.

1974 yılından bu yana değişmeden kalan bir hayalet şehirin caddelerinde çıktığımız zaman yolculuğu bizi adeta büyülerken, terk edilmiş kentin caddelerine Yeni Astra ile oldukça farklı ve karmaşık duygular eşliğinde gezinmek ise paha biçilemez bir deneyim oldu.

Girne ile Gazi Mağusa arasında bol virajlı ve sağdan akan trafikte kullanma imkanı bulduğum Yeni Astra’nın 1.2 litrelik GS Line donanıma sahip versiyonunun sürüş deneyimine geçmeden önce dilerseniz radikal tasarımına bir göz atalım.

Cesur ve yalın tasarım felsefesi

Yeni Astra’nın tasarımı Opel’in 2020’li yıllar boyunca uygulayacağı güncel tasarım diliyle buluşuyor. Markanın ilk kez gerçek anlamda Mokka’da kullandığı yeni tasarım yüzü ve temel dış tasarım ögesi olan Opel Vizör, aracın ön cephesi boyunca uzanıyor yeni modelin daha geniş görünmesini sağlıyor. Ultra ince IntelliLux LED Pixel farlar ve IntelliVision 360 derecelik Çevre Görüş Kamerası gibi teknolojiler Vizör’e entegre ediliyor. Yeni nesil Astra, yandan bakıldığında oldukça dinamik bir görünüm sergiliyor. Arkadan bakıldığında ise Opel Compass yaklaşımı; merkezi olarak tam ortada konumlanan şimşek logosu, dikey olarak hizalanan 3. fren lambası ve arka stop lambaları ile vurgulanıyor. Tüm dış aydınlatmalarda olduğu gibi stop lambalarında da enerji tasarruflu LED teknolojisi kullanıyor. Bagaj kapağında bulunan şimşek logosu, bagaj açma mandalı olarak önemli bir işlev üstleniyor.

Yeni nesil Pure Panel dijital kokpit

İlk kez Mokka’da kullanılan yeni nesil Pure Panel kokpit, Astra modelinde de bizi karşılıyor. Baz donanımdan itibaren standart olan bu geniş dijital kokpit, donanım seviyelerine bağlı olarak tamamen cam şeklinde tercih edilebiliyor ve sürücü tarafı havalandırmasıyla birlikte yatay biçimde entegre edilen iki adet 10” HD ekrana sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ön camdaki yansımaları önleyen perde benzeri bir katman sayesinde ekranların üzerinde bir siperliğe gerek duymayan kokpit, ileri teknoloji ile işlevselliği bir arada sunuyor ve iç ambiyansı daha da geliştiriyor. Temel fonksiyonlarının, zarif tasarımlı dokunmatik kumandalarla kontrol edildiği Pure Panel, dijitalleşme ve sezgisel kullanım arasında optimum denge sağlıyor. Dokunmatik ekran dışında doğal dilde ses kontrolü ile de kullanılabilen yeni nesil bilgi-eğlence sistemi, akıllı telefonlar için geliştirilmiş kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlanabilirliği sunuyor.

Turbo benzin ve dizel motor seçenekleri

Yeni Astra, yüksek verimlilik seviyesine sahip bezinli ve dizel motor olmak üzere 2 ayrı güç ünitesiyle ülkemizde satışa sunuluyor. 1.2 litrelik turbo benzinli motor 130 HP güç ve 230 Nm tork üretirken, 6 ileri manuel ya da 8 ileri AT8 şanzımanla gücünü yola aktarıyor. 6 ileri manuel şanzımanıyla yeni Astra, 100 kilometrede ortalama 5,4-5,7 litre yakıt tüketim değeri sunarken, AT8 versiyon ise 5,6-5,8 litrelik WLTP ortalama yakıt tüketim değerine sahip. Otomatik ve manuel şanzımanıyla yeni Astra, 9,7 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlıyor. Hem manuel hem otomatik versiyonun maksimum hızı ise 210 km/s.

Dizel cephesinde de gayet verimli 1.5 litrelik motor ile donatılan yeni nesil Astra, 130 HP’lik gücünü ve 300 Nm’lik torkunu 8 ileri AT8 tam otomatik şanzımanla yola aktarıyor. 0’dan 100 km/s hıza 10,6 saniyede ulaşan dizel motorlu yeni Astra’nın maksimum hızı ise 209 km/s. Dizel motorun asıl uzmanlığı ise yakıt tüketiminde kendini gösteriyor. Yeni Astra 1.5 litrelik dizel motoruyla WLTP kriterlerine göre 100 kilometrede karma tüketimde 4,5-4,6 litrelik ortalama sunuyor.

Dinamik ve dengeli yol tutuş

Yeni Astra, markanın EMP2 çok enerjili platformun üçüncü nesli üzerine inşa edildi. Bu, yol tutuşunun dinamik ama aynı zamanda dengeli olduğu ve her Opel gibi yeni modelin de “autobahn proof” olduğu anlamına geliyor. Modelin yol tutuş kabiliyeti en öncelikli geliştirme hedeflerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni model fren anında, üstün bir performans sergiliyor ve düz bir çizgide olduğu kadar virajlarda da oldukça dengeli kalıyor. Yeni Astra’nın burulma rijitliği ise önceki nesilden yüzde 14 daha yüksek. Bu dengeyi özellikle spor sürüş modunda çok daha fazla hissetmek mümkün. Direksiyon arkasındaki vites kulakçıklarıyla birlikte sportif sürüşün keyfi virajlı yollarda çok daha üst seviyeye çıkıyor.

Daha alçak ve daha geniş

Sportif hatchback gövde tipiyle pazara sunulan yeni Opel Astra, daha alçak bir siluete sahip olmasına karşın, yerini aldığı nesil ile kıyaslandığında daha geniş bir iç mekana sahip olmasıyla öne çıkıyor. Yeni Astra, 4374 mm uzunluk ve 1860 mm genişlik ile tam da kompakt sınıfın merkezinde yer alıyor. Yeni Astra, 2675 mm (+13 mm) daha uzun bir dingil mesafesine sahip olmasına karşın önceki modelden sadece 4,0 mm daha uzun. Kaslı ve kendinden emin duruşuyla yeni Astra, ayarlanabilir zemine sahip pratik bagajıyla 422 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor.

Baz donanımdan itibaren yüksek güvenlik standart

Yeni nesil Astra, ülkemizde Editon, Elegance, GS Line ve GS isimli dört farklı donanım seçeneğiyle satılmaya başlanırken, baz donanımdan itibaren yüksek güvenliği standart olarak sunuyor. Viraj ve düz hat denge kontrolü, sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıkları, çekiş kontrol sistemi, ikincil çarpışma freni ve hız sabitleyicinin yanı sıra, bir üst segmentte görmeye alışık olduğumuz şerit koruma özellikli aktif şerit takip sistemi, araç ve bisikletli tespit edebilen kamera bazlı aktif acil frenleme sistemi, trafik işareti tespit sistemi, hız adaptasyon sistemi ve sürücü yorgunluk tespit sistemi baz donanımdan itibaren standart olarak yer alıyor.

Gece dahi araç, bisikletli ve yaya algılama özellikli kamera ve radar bazlı aktif acil frenleme sistemi, gelişmiş trafik işareti tanıma sistemi, dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleyici Elegance ve GS Line donanımıyla standart olarak sunulurken; bunların yanında en üst donanım olan GS paketinde; şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemi, gelişmiş kör nokta uyarı sistemi ve arka çapraz trafik uyarısı ekleniyor.

Tüm donanımlarda anahtarsız çalıştırma sistemine standart olarak yer veren Yeni Opel Astra, şehir içi manevralar ve park durumlarında da sürücüsüne hem güvenliği hem de konforu standart sunuyor. Ön ve arka park sensörleri baz donanımdan itibaren standart olarak yer alırken, 180o geri görüş kamerası Elegance donanımında; IntelliVision 360o çevre görüş kamerası ise GS Line ve GS donanımında standart olarak sunuluyor.

Gelişmiş sürüş destek sistemleri

Yeni Astra, aynı zamanda en güncel otonom sürüş destek sistemlerini de içeriyor. Tüm bu gelişmiş teknoloji, ön camdaki çok işlevli kameraya ek olarak biri önde, biri arkada ve birer adet yanlarda olmak üzere dört gövde kamerası; biri önde ve her bir köşede olmak üzere beş adet radar sensörü ve ayrıca ön ve arka olmak üzere ultrasonik sensörleri kullanıyor.

IntelliDrive; arka çapraz trafik uyarısı, gelişmiş kör nokta uyarı sistemi ve şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemi gibi işlevleri kapsıyor. Yeni Astra ayrıca, ayarlanan hızı aşmadan öndeki aracı takip etmek için hızı artıran veya azaltan, gerekirse durana kadar fren yapabilen adaptif hız sabitleyiciyi de içeriyor.

Premium IntelliLux LED Pixel Farlar

Astra’nın önceki nesli, 2015 yılında adaptif LED Matrix farların pazara sunulmasında öncü bir rol oynamıştı. GS donanımıyla birlikte standart olarak gelen IntelliLux LED Pixel far teknolojisi yeni Astra’yla birlikte ilk kez kompakt sınıfın kullanımına sunuluyor. Opel’in Grandland ve Insignia modellerinde kullanıma sunulan bu ileri teknoloji, her biri ultra ince farda 84 adet olmak üzere 168 LED hücresiyle pazarın en gelişmiş aydınlatma teknolojisini kullanıma sunuyor. Uzun far, trafikteki diğer paydaşların gözünde parlama yapmadan milisaniyeler içinde kusursuz bir şekilde ayarlanıyor. Karşıdan gelen veya önde ilerleyen trafikte, sürücüler ışık hüzmesinden kesinlikle etkilenmiyorlar. Işığın menzili ve yönü, sürüş koşullarına ve çevreye göre 10 farklı modda otomatik olarak uyarlanıyor ve böylece tüm hava ve yol koşullarında optimum aydınlatma sağlanıyor. Yeni Opel Astra baz donanımdan itibaren full LED ön farlar, LED sis farları ve LED stop lambalarıyla da öne çıkıyor.

AGR onaylı ergonomik koltuklar

Opel’in ödüllü ergonomik AGR onaylı koltukları Yeni Astra’da yerini almış. Elegance donanımdan itibaren sürücü tarafında standart olarak gelen “Almanya Sağlıklı Sırtlar Kampanyası” sertifikalı ön koltukların konumu önceki nesile göre 12 mm daha alçak. Bu da sportif sürüş hissini destekliyor. Koltukların köpük yoğunluğu gayet başarılı. Yeni Astra’nın AGR ön koltuklarında elektrikli sırt eğim ayarından elektrikli bel desteğine farklı isteğe bağlı ayar işlevi bulunuyor. GS Line donanımından itibaren standart sunulan ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon ve ısıtmalı ön cam, kış aylarında konforu arttırıyor. GS donanımındaki Alcantara döşemeli koltuklarda ön yolcu koltuğu da AGR onaylı olup; sürücü koltuğu ise elektrikli ve hafızalı oluşuyla fark yaratırken yan aynaların da hafıza fonksiyonu dikkatleri üzerine topluyor.

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin

“Opel’in Avrupa’da üçüncü büyük pazarıyız”

Opel’in en popüler modellerinden biri olan Astra’nın altıncı neslini ülkemiz yollarına çıkarmanın heyecanını yaşayan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin yaptığı değerlendirmede, “İlk olarak Mokka’da vücut bulan Opel’in yeni tasarım dili, bu kez Astra yorumuyla karşımıza çıkıyor. Hem dış hem de iç tasarımda kullanılan cesur ve yalın tasarım dili, ülkemiz tüketicilerinin de oldukça beğenisini kazandı. Yüksek sürüş keyfi, zengin donanımı ve verimli motor seçenekleriyle de yeni Astra’nın, Türkiye’de sınıfının en çok tercih edilen modellerinin başında geleceğine eminim. Yeni nesil Astra’nın Opel Türkiye’nin yükselen satış grafiğine ciddi bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. Türkiye olarak Opel’in Avrupa’da üçüncü büyük pazarıyız ve altıncı nesil Astra ile bu unvanımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yazı: Önder Canözer

Mekan: KKTC