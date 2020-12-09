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Fiat’tan yılın son fırsatı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Fiat, avantajlı alım fırsatı sunan aralık ayı otomobil kampanyasını duyurdu.

Aralık ayı boyunca geçerli olan satış kampanyasında; Fiat Egea Ailesi 123 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatı ve 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 1.49 faizli kredi ile satışa sunuluyor. Egea Sedan’ın otomatik vitesli versiyonları, ay sonuna dek manuel vites fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Tercihini Fiat 500X SUV veya 500L’den yana kullanmak isteyenlere de aralık ayına özel fırsatlar sunuluyor. Ay boyunca Fiat 500X SUV, 500L ve Fiat Panda Ailesi cazip fiyatlar ve indirimlerle otomobil severleri bekliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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