Mercedes-AMG Petronas Takımı’nın kadrosunu açıkladı

CARMEDYA.COM – Formula 1’de 2022 sezonu sona ermeye yaklaşırken Mercedes-AMG Petronas Takımı 2022 yılı kadrosunu açıkladı.

Alfa Romeo Racing’e geçeceğini açıklayan Valtteri Bottas’tan boşalan koltuğun yeni sahibi George Russell oldu. Russell, 2022’den itibaren Lewis Hamilton ile takım arkadaşı olacak.

Mercedes Genç Sürücü Programı’na 2017 yılında katılan 23 yaşındaki George Russell, programa katıldığı yıl o sezonun GP3 Serisi şampiyonluğunu kazandı ve ertesi yıl FIA Formula 2 Şampiyonu oldu. 2019 yılından bu yana Williams ile Formula 1’de kariyerine devam eden Russell, Williams’la geçirdiği üç başarılı sezonun ardından, 2022 sezonundan itibaren Mercedes-AMG Petronas Takımı’nın pilotu olacak.

Mercedes’e katıldığı 2017 yılından bu yana Valtteri Bottas, 9 yarış galibiyeti, 54 podyum ve 17 pole pozisyonu elde etti. Bottas, Mercedes’in dört kez markalar şampiyonu olmasında da çok önemli bir rol oynadı.