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Mercedes-AMG Petronas Takımı’nın kadrosunu açıkladı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Formula 1’de 2022 sezonu sona ermeye yaklaşırken Mercedes-AMG Petronas Takımı 2022 yılı kadrosunu açıkladı.

Alfa Romeo Racing’e geçeceğini açıklayan Valtteri Bottas’tan boşalan koltuğun yeni sahibi George Russell oldu. Russell, 2022’den itibaren Lewis Hamilton ile takım arkadaşı olacak.

Mercedes Genç Sürücü Programı’na 2017 yılında katılan 23 yaşındaki George Russell, programa katıldığı yıl o sezonun GP3 Serisi şampiyonluğunu kazandı ve ertesi yıl FIA Formula 2 Şampiyonu oldu. 2019 yılından bu yana Williams ile Formula 1’de kariyerine devam eden Russell, Williams’la geçirdiği üç başarılı sezonun ardından, 2022 sezonundan itibaren Mercedes-AMG Petronas Takımı’nın pilotu olacak.

Mercedes’e katıldığı 2017 yılından bu yana Valtteri Bottas, 9 yarış galibiyeti, 54 podyum ve 17 pole pozisyonu elde etti. Bottas, Mercedes’in dört kez markalar şampiyonu olmasında da çok önemli bir rol oynadı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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