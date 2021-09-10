Mercedes-Benz’den IAA’da 10 dünya lansmanı!

CARMEDYA.COM – Almanya’nın Münih kentinde 7-12 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenen IAA Mobility Fuarı’nda Mercedes-Benz, 7’si elektrikli olmak üzere 10 dünya lansmanı gerçekleştirdi.

Marka, bu yıl ilk kez gerçekleşen IAA Mobility konseptiyle, Uluslararası Otomobil Fuarı’nın (IAA) sunmuş olduğu tüm teknolojik fırsatlardan yararlanıyor. Alman üretici, şehir merkezindeki Mavi Hat ve sergi merkezinde çeşitli temalı deneyimlerle, sıfır emisyonlu, sürdürülebilir ve dijital bir geleceğe duygusal olarak somut bir geçiş yapıyor. Mercedes-Benz “elektriğin öncüsü” olma iddiasını IAA Mobility’de bir kez daha gözler önüne seriyor.

10 adet dünya tanıtımından 7’si tamamen elektrikli modellerden oluşuyor. Bu, elektrikliye geçiş sürecinin tüm markalarda kazanmış olduğu ivmeyi gözler önüne seriyor. Mercedes-Benz, kompakt sınıftan performanslı lüks sedana ve MPV’ye kadar tüm elektrikli araç portföyünü Odeonsplatz’da sergiliyor.

EQB 350 4MATIC, EQE 350, Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+, Concept Mercedes-Maybach EQS, Concept Mercedes-Benz EQG, Concept EQT ve smart Concept #1 olmak üzere 7 yeni tamamen elektrikli aracın dünya lansmanı gerçekleştirildi.

Mercedes-EQ modellerinden EQA 250, EQC 400 4MATIC, EQS 580 4MATIC, EQV 300, smart EQ fortwo coupé ve smart EQ fortwo cabrio da fuardaki yerini aldı. Böylece Mercedes-Benz, sahip olduğu tüm markalarıyla sürdürülebilir bir marka deneyimi yaratıyor ve “Elektrikte Öncü Olma” stratejisinin temelini oluşturuyor.

Mercedes-AMG GT 63 SE Performance

Dünya lansmanları yalnızca elektrikliler ile sınırlı değil

Standın ortasında yeni başka araçlar da sergileniyor. Yeni tamamen elektrikli EQE ve Mercedes-AMG EQS’e ek olarak IAA’da görücüye çıkan diğer modeller de mevcut. Mercedes-AMG’nin ilk performanslı hibrit modeli Mercedes-AMG GT 63 SE PERFORMANCE (ağırlıklı, ortalama yakıt tüketimi: 8,6 lt/100 km; ağırlıklı, ortalama enerji tüketimi: 10,3 kWsa/100 km; ağırlıklı, ortalama CO2 emisyonu: 196 gr/km) ve C-Serisi All-Terrain haricinde bir de yeni S 680 GUARD 4MATIC (ortalama yakıt tüketimi: 19,5 lt/100 km; ortalama CO2 emisyonu: 442 gr/km) ilk defa gözler önüne sergileniyor.

Mercedes-Benz AG İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bettina Fetzer; “IAA MOBILITY konsepti, diyaloğa dayalı ve deneyimsel bir formatta yeni hedef gruplara hitap ettiğimiz ve sosyal konulara odaklandığımız Frankfurt’taki IAA 2017 ve 2019’daki yaklaşımımız ile bazı yönlerden benzerlik gösteriyor. Bu nedenle yeni IAA Mobility formatını memnuniyetle karşılıyoruz. Münih’te insanların etkileşimde bulunabileceği ortak alanlar yaratıyoruz. Her şeyi kapsayan ve çağdaş bir marka deneyimi sunuyor ve geleceğin ulaşımı için yenilikçi, sürdürülebilir, dijital çözümler ve hizmetler sunuyoruz.” dedi.

Mercedes-Benz için fuarlar verimli bir pazarlama aracı, çünkü birçok kişi markayla kısa sürede temas sağlıyor. Ziyaretçiler, ürün ve hizmetleri deneyimleyebiliyor ve doğrudan uzmanlarla konuşabiliyor. Örneğin 2019 IAA’da Mercedes-Benz standına iki haftada 561.000’in üzerinde kişi geldi. Ancak, müşteri ihtiyaçları değişiyor. Mercedes-Benz için zamanın ruhuna ve toplumun gereksinim ve güncel sorunlarına uygun fuar formatı geliştirmek önem kazanıyor. Yeni IAA konsepti, sürdürülebilirlik ve geleceğin ulaşımına odaklanma dışında “Açık Alan”, “Mavi Hat” ve “Zirve” gibi sunum seçenekleriyle bunu başarıyor.

Açık Alan: Odeonsplatz’da kapsamlı marka deneyimi ve canlı sanat alanı

Şehir merkezindeki Odeonsplatz’daki Açık Alan deneyimi, Mercedes-Benz’in sürdürülebilir iş stratejisi ile örtüşüyor ve otomotiv kavramının ötesine geçiyor. Güncel ve geleceğin tamamen elektrikli araçlarından oluşan sürdürülebilirlik konulu bir sergi sanat eserleriyle ve akşamları ise bir sahne performansı ile birleştiriliyor. “Çağdaş ve lüks bir marka olarak Mercedes-Benz, kendini sürdürülebilirliğe adamış durumda.” ifadelerini kullanan Bettina Fetzer; “Öncelikle sadece tamamen elektrikli araçları gösteriyoruz. Ayrıca firma olarak şehirlerin sosyal ve kültürel hayatına da katkı sağlamak istiyoruz. Ziyaretçilere ve kent sakinlerine kentsel ulaşımın ötesinde ilham vermek ve güçlü, ileriye dönük bir Mercedes-Benz imajı yaratmak istiyoruz.” diyor. “Açık Alan” ücretsiz ve herkese açık.

Araçların çoğu her tarafı açık olan zemin katta bulunuyor. Onun üzerinde, ortada bükülmüş bir levha, alçak bir “V” şeklinde yükseliyor ve görsel olarak farklı iki alan üzerinde bir çatı oluşturuyor. Mercedes-EQ alanında araçlardan daha fazlası sergileniyor. Burada, aktarma organları teknolojisi (EQS aktarma organları), özgün Mercedes-EQ tasarımı ve uygun şarj çözümleri ile ilgili sergiler bulunuyor. Bu alanın tasarımı doğa ile teknoloji arasındaki yakın ilişkiyi ima ediyor. İkinci alan Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG ve smart markaların araçlarına ev sahipliği yapıyor. Bireysel marka kimlikleri, marka estetiğinin yeniden yorumlanmasıyla açıkça vurgulanıyor ve birbirinden ayrılıyor. Bunun için kılavuz olarak “kentsel yalınlık” terimi kullanılıyor. Kaliteli tasarım, markaları birbirinden ayıran ve genel alan içinde bir çerçeve oluşturan basit yapılarla çekici bir zıtlık sağlıyor.

Yeşil alan, yüzen sanat ve neo-klasik konserler ile yürüyen çatı

Zemin katın üzerindeki bükülmüş levha, üzerinde yürüme olanağı sunan bir çatı oluşturuyor. Bu alan bir park gibi yeşilliklerle kaplı ve yürüyüşe elverişli bir alan sunuyor. Manzaralı bir yol, Mercedes-Benz iş stratejisinin sürdürülebilirlik temalarını ilgi çekici bir şekilde sunan “yeşil bir yol” şeklini alıyor.

ABD’li heykeltıraş Janet Echelman’ın “Earthtime 1.26 Münih” adındaki heykeli, parka benzeyen manzaranın üzerinde asılı duruyor. 24 x 21 metrelik sanat eseri, doğanın güçleri nedeniyle sürekli bir akış halinde ve bu nedenle ekosistemimizin dinamiklerini simgeliyor. Heykel, balık ağı gibi dokunmuş geri dönüştürülebilir yüksek teknoloji liflerden yapıldı. Rüzgar, yağmur ve ışık sürekli olarak ağın şeklini ve rengini değiştiriyor. Renkli LED ışıklar, akıcı bir şekilde hareket eden şekillerin karanlıkta parlamasını sağlıyor. Sanat eseri, Odeonsplatz’ı Ekim 2021’in başına kadar süsleyecek.

Açık Alan, aynı zamanda, ışıklandırılmış heykelin altında “Mercedes-Benz tarafından sunulan Yapay Ruh” adında bir müzik prodüksiyonunun yer aldığı bir akşam konseri mekanı. 7-11 Eylül tarihleri arasında her akşam, elektronik ve akustik müzik arasındaki sınırları aşan, dünyaca ünlü neo-klasik sanatçıların performansları olacak: Brandt Brauer Frick (7/9), Rival Consoles (8/9), Lisa Morgenstern (9/9), Stimming x Lambert (10/9) ve Hania Rani (11/9). Mimari, görsel sanat ve müziğin etkileşimi, Odeonsplatz’daki Mercedes-Benz Açık Alanı’nı sanat için canlı bir mekan haline getiriyor.

Zirve: Geleceğin ulaşımı için dijital teknolojiler ve hizmetler

B3 sergi salonundaki Zirve’de, geleceğin ulaşımı için yazılıma odaklanılıyor. İletişime yönelik çeşitli fırsatlar sunan çeşitli tematik alanlar, Mercedes-Benz’in dijitalleşmeyi ilerletmek için aldığı bütünsel yaklaşımı sergiliyor. Fuar standı fiziksel bir ağ şeklinde; aydınlatılmış kirişler, dört bölümü merkezi bir alan etrafında gruplandıran bir açık mekan yapısı oluşturmak için duvar elemanlarını birbirine bağlıyor.

• “Otonom Sürüş – Sonraki seviye: DRIVE PILOT” sürüş destek sistemleri, park asistanları ve zaten S-Serisi ve EQS’de kullanımda olan 3. seviye üst düzey otonom sürüş DRIVE PILOT hakkında bilgi sağlıyor.

• “Mobil Erişim – Mercedes me’nin dijital ekosistemi”, Mercedes me, EQ ready veya Mercedes me Green Charge gibi dijital hizmetlerin yanı sıra dijital otomobil anahtarı veya Otomatik Vale Park gibi teknolojilere odaklanıyor.

• “Geleceğin Arayüzleri – VISION AVTR’nin ilham verici dünyası” öncü VISION AVTR konsept otomobiliyle mobilitenin geleceğine kapsamlı bir bakış sunuyor. Düşünce gücü (Beyin Bilgisayar Arayüzü teknolojisi) kullanarak kullanıcı arayüzünün nasıl yönetileceğini gösteriyor. Ayrıca, geleneksel gösterge paneli yerine kavisli ekran modülü aracılığıyla yolcular ve dış dünya arasındaki görsel bağlantıyı sağlıyor. Bunun dışında, enerji ve bilgi akışının dijital nöronlarla, araç ve sürücü arasındaki biyometrik bağlantıyla görselleştiriliyor.

• “Sorunsuz Entegrasyon – MBUX’un bütünsel yardımı”, diğer unsurların yanı sıra yapay zekaya sahip MBUX bilgi-eğlence sistemi, MBUX Hyperscreen, kişiselleştirme seçenekleri, ses kontrollü akıllı ev entegrasyonu ve araç içi ofis işlevlerini öne çıkarıyor.

Mavi Hat: elektrikli ve otonom test sürüşleri

Mavi Hat, elektrikli sürüşü deneyimlemenin ve iklime zarar vermeyen ulaşımın heyecanını yaşamanın en pratik yolu. Fuar alanları ile şehir merkezi arasındaki güzergahta test sürüşleri için 40 araç bulunuyor. Mercedes-EQ, Mercedes-Benz ve smart markalarına ait 31 tamamen elektrikli model (EQA, EQC, EQS, EQV ve smart EQ fortwo coupé ve cabrio) dışında A-Serisi’nden GLE’ye kadar 9 Mercedes-Benz şarj edilebilir hibrit araç. IAA ziyaretçileri, bu araçları sürerek ve Mercedes-Benz uzmanlarıyla konuşarak, güncel elektrikli ulaşımı bizzat deneyimleyebiliyor. Marka buna ek olarak, otonom sürüş teknolojisi tanıtımlarıyla geleceğe ışık tutuyor. Hava durumuna ve trafiğe bağlı olarak, EQS’deki DRIVE PILOT ile Mavi Hat üzerinde kısmen veya koşullu otonom sürüş mümkün oluyor. Mercedes-Benz, ayrıca fuar merkezindeki otoparkta S-Serisi’nin AKILLI PARK PİLOT (Otomatik Vale Park) ile tam otomatik ve sürücü olmadan park etme parktan çıkma becerilerini gösteriyor.

MBIAA21 – tüm yenilikleri ve etkinlikleri dijital olarak deneyimleme

Mercedes-Benz, mercedes-benz.com web sitesi ve #MBIAA21 etiketi üzerinden IAA boyunca tüm yeni ürünler, konular ve etkinlikler hakkında bilgiler paylaşıyor. Ayrıca lüks otomobil üreticisi VDA’nın IAA uygulamasında da temsil ediliyor. IAA bileti olan herkes bu uygulama üzerinden Mavi Hat için test sürüşü rezervasyonu yapabiliyor. Ayrıca anlık test sürüşleri için doğrudan test araçları noktasında da rezervasyon yapılabiliyor. “EXOS Odeonsplatz” bir diğer deneyim uygulaması olarak öne çıkıyor. Bu uygulama Açık Alan ve Zirve’de Mercedes-Benz hakkında ve ayrıca çeşitli pazarlama konuları hakkında derinlemesine bilgiler sunuyor. Bu uygulama Münih’e gidemeyenler için sanal olarak orada bulunma olanağı yaratıyor. Uygulama ayrıca alandaki ziyaretçiler için, özel dijital içeriklerle Açık Alan’daki çeşitli temas noktaları hakkında daha fazla içerik sunuyor. Ziyaretçiler, NFC çiplerini tarayarak çeşitli konularda daha fazla bilgiye ulaşabiliyor ve araç fonksiyonlarını keşfedebiliyor. Ayrıca, EXOS uygulaması kullanıcıları yarışmalara katılabiliyor ve örneğin “Mercedes-Benz tarafından sunulan Yapay Ruh” konserlerine özel erişim (içecekler dahil) kazanabiliyor.