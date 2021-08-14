Borusan Oto Jaguar ve Land Rover’ın Bodrum’daki tek yetkili servisi oldu

CARMEDYA.COM – Türkiye’de 6 ilde 10 ayrı şubesiyle hizmet veren Borusan Oto, bu yıl Bodrum’daki onuncu yılını kutluyor.

BMW Yetkili Satıcısı ve BMW MINI markalarının Yetkili Servisi olarak hizmet veren Borusan Oto, şimdi de Jaguar ve Land Rover markalarının Bodrum’daki tek Yetkili Servisi oldu.

Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan, Bodrum’daki Jaguar ve Land Rover kullanıcılarının beklentilerini en iyi standartlarda karşılamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Pandeminin de yarattığı etkiyle Bodrum’un yaz dönemi dışında da bir çekim merkezi haline geldiğini belirten Alsan, “Tüm şubelerimizde sunduğumuz, müşteri memnuniyeti odaklı yüksek kalitede ve güvenilir servis hizmetini şehrin tek Jaguar ve Land Rover Yetkili Servisi olarak Borusan Oto Bodrum’da da sunmaya devam edeceğiz” dedi. Alsan, müşterilerin isterlerse ücretsiz vale hizmetinden faydalanarak tatillerine ara vermeden servis hizmetinden faydalanabileceklerini de ekledi. Borusan Oto Bodrum’un aynı zamanda Jaguar Land Rover onaylı kullanılmış araçlar konusunda yetkili satış noktası olduğunu belirten Alsan, uzman teknisyenler tarafından kontrolleri yapılmış kullanılmış Jaguar Land Rover araç seçeneklerine, Jaguar Land Rover Approved programıyla Borusan Oto Bodrum’da güvenle sahip olunabileceğini belirtti.

Borusan Oto Bodrum, Bodrum’un en merkezi noktalarından biri olan Konacık’ta yer alıyor. 3 bin 500 metrekare alana sahip tesiste, yeni ve kullanılmış otomobil seçenekleri, modern ve ferah müşteri kabul salonları, mekanik atölye, kaporta boya atölyesi ve araç yıkama alanları yer alıyor.