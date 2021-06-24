Volvo Trucks’tan Yeni FM

CARMEDYA.COM – Temsa İş Makinalarının distribütörlüğünü yürüttüğü Volvo Trucks, daha yüksek seviyede konfor, güvenlik ve yakıt verimliliği sağlayan yeni Volvo FM’in tanıtımını gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Volvo Trucks Başkanı Roger Alm, “Geliştirilmiş görüş alanına sahip yeni Volvo FM, tüm segmentlerde en iyi çalışma alanını sunmak üzere tasarlandı. Taşımacılık sektörünün en önemli değerleri arasında yer alan sürücüler, yeni Volvo FM ile operasyonlarını başarıyla yürütebilecek. Bu denli konforlu ve çok yönlü bir aracı sektörün beğenisine sunmaktan çok mutluyuz.” dedi. Sürücüler için inşa edilmiş mobil ofis

Yeni Volvo FM’in kabini, bir metreküpe kadar ekstra alan ve daha fazla ışık sağlayan yükseltilmiş A sütunlarına sahip. Daha fazla saklama alanı sunan Yeni Volvo FM’in iç mekânı, yeni renkleri ve dinamik ekranlı yeni gösterge paneli ile fark yaratıyor. Yeni gösterge paneli, sürücünün sürüş durumuna bağlı olarak önemli bilgileri kolayca görebileceği ve dört farklı ekran görünümü arasında seçim yapabileceği kullanıcı dostu bir ara yüze ve 12 inçlik yüksek ekran çözünürlüğüne sahip. Gelecekteki güncellemelere ve bağlantılı hizmetlere hazır olan gösterge tablosu, sürücünün etkileşimlerini kolaylaştırmak ve kritik bilgilere erişirken dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmek üzere tasarlandı.

Yeni Volvo FM’de isteğe bağlı olarak 9 inçlik bir yan multimedya ekranıyla bilgi-eğlence, navigasyon desteği, sürüş bilgileri ve kamerayla izleme özelliği sunuluyor. Erişimi kolay olan yan ekran, direksiyon üzerindeki düğmeler, sesli komut veya doğrudan dokunmatik ekran kontrol paneli ile sürücünün birçok yönden etkileşim kurmasına olanak tanıyor. Bununla birlikte, hem gösterge tablosunda, hem de yan ekranda çok sayıda dil seçeneği bulunuyor. Sürücü odaklı yaklaşımı merkezine alan Volvo Trucks ek olarak, direksiyon simidinin yeni yatırılabilir kolon seçeneğiyle kullanıcılarına daha ergonomik bir sürüş pozisyonu sağlıyor.

Volvo Trucks Tasarım Sorumlusu Carina Byström, yeni Volvo FM’in sürücüler için sağladığı fırsatlar için şunları söyledi: “Sürücüler için güvenli, konforlu ve ferah olanı sunma yolunda amacına ulaşan yeni Volvo FM, ürün gamımızda yer alan çok yönlü bir araç. Yeni Volvo FM’de yer alan alçaltılmış kapı hattı, yeni dikiz aynaları ve yolcu köşe kamerası ile oldukça geniş açılı bir görüş elde ettik.”

Yüksek konfor için iyileştirilmiş yaşam alanı

Yeni yataklı kabin, yükseltilmiş yatak ve iyileştirilmiş saklama alanlarına sahip . Ergonomik olarak tasarlanan yeni ve daha ince I-Shift vites kolu, koltuk pozisyonundan yatak pozisyonuna geçmede kolaylık sağlıyor. Soğuk, sıcak ve gürültüyü engellemeye yardımcı olan güçlendirilmiş yalıtımı sayesinde kabin konforu daha da yukarı taşınıyor. Yenilenen dış tasarım

Yeni Volvo FM’in dış tasarımı, kamyonların temel aldığı akıllı teknolojileri yansıtan tasarıma sahip yeni V şeklinde farlarla ön plana çıkıyor. Markanın kimliğini yansıtan Volvo logosu ve yeni ön ızgara paneli, daha cesur ve kendinden emin bir görünüm sunuyor. Yeni ve otomatik güvenlik özellikleri

Sürücüler için iyileştirilmiş görüşün yanı sıra, yeni Volvo FM’in güvenliği artırılan diğer özellikleri arasında, yokuş aşağı inerken istenmeyen hızlanmayı önlemek için maksimum hızı ayarlayan yokuş iniş hız sabitleyicisi ve 0 km/saat dahil tüm hızlarda çalışan Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) bulunuyor.

Acil Durum Fren Destekli Çarpışma Uyarısı ve Elektronik Stabilite Kontrolü gibi güvenlik özellikleri için bir ön koşul olan Elektronik Kontrollü Fren Sistemi (EBS) yeni Volvo FM’de standart olarak bulunuyor. Şerit Koruma Yardımı ve Stabilite Yardımı güvenlik sistemleriyle birlikte Volvo Dinamik Direksiyon seçeneği de opsiyonel olarak sunuluyor.

Yeni Volvo FM’de ayrıca yol işaretlerini tanıma sistemi sayesinde şerit değiştirme kısıtlamaları, yol türü ve hız sınırlarının tespiti ile sürüş güvenliği daha da geliştirildi. Kamyonun yan kısmı için görüş, yan ekranda tamamlayıcı bir görüş sunan yolcu tarafı köşe kamerasının eklenmesiyle daha da iyileştirildi.

Yüksek verimlilik ve geliştirilmiş yakıt tasarrufu

Mevcut yürüyen aksam ve şasi konfigürasyonlarının çeşitliliği, yeni Volvo FM’in çok çeşitli uygulamalarda daha yüksek yakıt tasarrufu sağlayacak şekilde özelleştirilebiliyor. Avara ve itici aksların dönüş açılarında yapılan iyileştirmeler kamyona, yoğun şehir trafiğinde tam anlamıyla kullanılabilen olağanüstü manevra kabiliyeti de sağlıyor.