Volkswagen’in ID. Buzz için tercihi Goodyear oldu

CARMEDYA.COM – Volkswagen, hafif ticari araç sınıfındaki tamamen elektrikli ilk modeli olan ID.Buzz modeli için Goodyear yaz, kış ve dört mevsim lastiklerini seçti.

Volkswagen Ticari Araç’ın ikonik modeli T1’den, yani orijinal Bulli’den ilham alan ve T1’in DNA’sını ve stilini günümüze taşıyan model, 77 kWh bataryasıyla 425 km (WLTP) menzile ulaşıyor. Modelin bu değere ulaşmasına, Goodyear’ın yuvarlanma direncini en aza indirecek şekilde tasarlanan lastik yelpazesi yardımcı oluyor.

Goodyear, ID. Buzz serisine orijinal ekipman olarak yaz, kış ve dört mevsim lastikleri tedarik edecek: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5, UltraGrip Performance+ ve Vector 4Seasons Gen-3…

Kuru ve ıslak hava koşullarındaki yol tutuşu için tercih edilen ve konfor için tasarlanan Eagle F1 Asymmetric 5, 18 inçlik donanımlar için sunulacak. Yağışlı havalarda sağladığı yol tutuşunu ve verimlilik değerlerini testlerde aldığı sonuçlarla kanıtlayan lastik, ID. Buzz’ın elektrik elektrikli güç aktarma organlarından gelen tahrik gücüne cevap verirken, konforlu ve sessiz bir sürüşü de sunuyor.

ID. Buzz ailesi için karda ve buzlu yollarda optimum performans sağlaması için tercih edilen Goodyear UltraGrip Performance+, kuru zeminde de güçlü bir yol tutuşu sağlamak üzere tasarlanmış. 18 ve 20 inç jantlarda kullanılabilen lastik, karda mükemmel fren mesafesi sunarken, sırt aşınması da optime edilmiş. Lastik modeli ayrıca suda kızaklama riskini de en aza indiren özellikler içeriyor. Goodyear’ın geniş kış lastiği yelpazesinin bir parçası olan UltraGrip Performance+, özellikle buz ve kar koşulları için tasarlandığını işaret eden 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake) logosuna da sahip.

Goodyear’ın ID. Buzz ailesine sunduğu dört mevsim çözümü ise Vector 4Seasons Gen-3. Her türlü hava koşulunda en iyi çok yönlü performansı isteyenler için 235/60R18 (ön) ve 255/55R18 (arka) ebatlarında sunulacak. Bu lastik modeli de aynı zamanda 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake) logosuyla birlikte geliyor.

Volkswagen’in ID. Buzz modeli için lastik tedarik etmek üzere seçilmenin bir ayrıcalık olduğunu belirten Goodyear EMEA Tüketici OE Genel Müdürü Hans Vrijsen: “Mevcut üç lastik modelimizle her türlü koşulu karşılıyoruz. Elektrikli bir araç olması nedeniyle, yuvarlanma direncini en aza indirmeye ekstra özen gösterdik. Elektrifikasyon Goodyear’ın stratejisinin önemli bir parçası, elektrikli araçların taleplerine ve performansına uygun geniş bir lastik yelpazesine sahibiz” dedi.