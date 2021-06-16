Citroen’den sıfır faiz kampanyası

CARMEDYA.COM – Citroen’in ticari araçları, Haziran ayı boyunca en uygun faizli kredi ve alım seçenekleriyle tüketicilerin karşısına çıkıyor.

PSA Finans avantajıyla sunulan kampanyalara göre; Berlingo Van sıfır faizli kredi imkânıyla sunulurken, 172 bin 500 TL’lik fiyatıyla ay boyunca avantaj sağlıyor.

Jumper ile Jumpy model ailelerinde ise 60 bin TL için 12 ay %0 veya 90 bin TL için %0,99 faizli kredi imkânı kullanıcılara sunuluyor.

Citroen, Haziran ayında KOBİ’lere yönelik kredi kampanyasını da devam ettirerek, bu kapsamda Jumpy Van ve Jumpy modellerinde sıfır faizli kredi avantajları sağlıyor.

Marka, yaz aylarına ticari araç ürün yelpazesine yönelik özel kampanyalarıyla olduğu kadar 7 ilde gerçekleşecek roadshow etkinliğiyle de giriş yapıyor. Haziran boyunca Citroen ticari araçlar için gerçekleştirilecek roadshow kapsamında ise İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara, Eskişehir, İzmir ve Samsun’da, belirlenen noktalarda test sürüşleri düzenlenecek. Roadshow etkinliğine katılanlar, Citroën ticari araçlarda geçerli olmak üzere 2 bin TL değerinde indirim çeki kazanma fırsatı yakalayacak.