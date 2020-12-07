Shell’den Akıllı Yağ Durumu Takip Sistemi

CARMEDYA.COM – Shell, birçok sektörün operasyonlarını kolaylaştıracak Shell Remote Sense Akıllı Yağ Durumu Takip Sistemi’ni hayata geçirdi.

Bu sayede gerçek-zamanlı bilgilere ulaşılmasını sağlayarak, operasyonların daha iyi yönetilmesine yardımcı olmayı hedefliyor. Yapay zeka ve Shell’in madeni yağlar alanındaki deneyiminin birleşmesinden ortaya çıkan bu sistem; yağ durumunu ve yağdaki bozulmayı tespit ederek daha sağlıklı ve daha verimli çalışmaya da yardımcı olacak.

Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Mehmet Ünal

“Teknolojiye yatırımlarımız sürekli devam ediyor”

İş ortaklarının hem işletme maliyetlerini azaltmak hem de verimlilik ve performanlarını arttırmak isteyen Shell, yeni geliştirdiği sistem sayesinde plansız duruşları ve bakım sorunlarını daha ortaya çıkmadan önleyebilecek.

Shell Remote Sense Akıllı Yağ Durumu Takip Sistemi ile ilgili bilgi veren Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Mehmet Ünal “Shell, her yıl araştırma ve geliştirme faaliyetlerine dünya çapında yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapıyor. İnovasyona ve teknolojiye her zaman önem veren küresel bir şirket olarak, bu konudaki yatırımlarımız sürekli devam ediyor. Ayrıca pandemi sürecinde şirketlerin geleceğini şekillendirmekte önemli bir role sahip olan dijitalleşme de hız kazandı. Dünyanın lider madeni yağ şirketi olarak devrim niteliğinde bir inovasyona daha imza attık. Geliştirdiğimiz sistem sayesinde iş ortaklarımızın işletme maliyetlerini azaltmalarına ve daha verimli çalışmalarına olanak sağlayabileceğiz” dedi.

Ekipman ömrü ve performansı için madeni yağın hayati önem taşıdığına dikkat çeken Ünal; “Shell Remote Sense Akıllı Yağ Durumu Takip Sistemi sayesinde, şirketler ekipmanlarındaki yağın durumunu uzaktan anlık olarak takip edebilecekler.” dedi.

“Ülke ekonomimize de katkı sağlıyoruz”

Shell’in Akdeniz’deki en büyük madeni yağ ve gres üretim tesisine sahip olduklarını dile getiren Ünal, “Derince’deki Madeni Yağ ve Gres Üretimi Tesisimizde 2019 yılında yaklaşık 134 bin litre madeni yağ ve gres ürettik, Türkiye’den 61 ülkeye gerçekleştirdiğimiz 37 bin tonun üzerinde ihracat hacmiyle rekor seviyeye ulaştık. Yarattığımız ihracat geliri ile ülke ekonomimize de katkı sağlıyoruz” dedi.

Shell Remote Sense nedir?

Shell’in madeni yağlar alanındaki uzmanlığının, yapay zeka ile birleşmesi sonucunda ortaya çıkan Shell Remote Sense Akıllı Yağ Durumu Takip Sistemi, ekipman içerisinde yer alan yağın durumunu ve yağdaki bozulmayı tespit ederek daha sağlıklı ve verimli çalışmaya olanak sağlıyor.

Mevcut sistemlere kolayca entegre edilebilen Shell Remote Sense, planlanmamış duruşların süresini azaltmaya ve ekipman ömrünü uzatmaya yardımcı olmakla birlikte ekipman bakımını optimize etmek için bilgiler ve öneriler sunan akıllı bir yağ takip hizmeti olarak öne çıkıyor.

Shell Remote Sense Akıllı Yağ Durumu Takip Sistemi sayesinde, yağ numuneleri nedeniyle ortaya çıkan tesis ziyaretlerinin azalması ile çalışanların iş güvenliğnin artması hedefleniyor. Sistemin uyarı mekanizması sayesinde plansız duruşları azalacağı, ekipmanların çalışma süresi ve yağ değişim aralıklarınn artacağı öngörülüyor.