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Mercedes-Benz’den Eylül kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Eylül ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarda avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Mercedes-Benz Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Eylül ayına özel yeni otomobil alımlarında avantajlı finansman seçenekleri sunuyor.

C-Serisi Sedan otomobillerde 355.000 TL krediye bu aya özel, 12 ay, % 0 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Yeni Mercedes-Benz GLB ise Eylül ayında 355.000 TL, 12 ay, % 1,49 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor. E-Serisi Sedan otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Eylül ayına özel, 500.000 TL’ye, 12 ay, % 1,49 faiz oranı fırsatı sunuyor. A-Serisi Sedan için ise bu aya özel 280.000 TL, 12 ay, % 1,49 faizli kredi imkanı, CLA’da ise 305.000 TL için, 12 ay vadeli, %1,49 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Mercedes-Benz Certified: Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise Eylül ayına özel 13 aydan 48 aya kadar % 1,65 faiz fırsatı sunuluyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Eylül ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle Vito LM fırsatı sunuyor. Vito sahibi olmak isteyenler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde, 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve % 0 faiz avantajından yararlanabiliyorlar.

Sprinter’e sahip olmak isteyenler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve % 0 faiz avantajından faydalanabilirler.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında, avantajlı fiyatlara ek olarak, Mercedes-Benz Kasko’ya özel, 100.000 TL kredi için, 24 ay vade ve % 1,29 faizli kredi imkanı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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