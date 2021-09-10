Mercedes-Benz’den Eylül kampanyası

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Eylül ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarda avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Mercedes-Benz Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Eylül ayına özel yeni otomobil alımlarında avantajlı finansman seçenekleri sunuyor.

C-Serisi Sedan otomobillerde 355.000 TL krediye bu aya özel, 12 ay, % 0 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Yeni Mercedes-Benz GLB ise Eylül ayında 355.000 TL, 12 ay, % 1,49 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor. E-Serisi Sedan otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Eylül ayına özel, 500.000 TL’ye, 12 ay, % 1,49 faiz oranı fırsatı sunuyor. A-Serisi Sedan için ise bu aya özel 280.000 TL, 12 ay, % 1,49 faizli kredi imkanı, CLA’da ise 305.000 TL için, 12 ay vadeli, %1,49 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Mercedes-Benz Certified: Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise Eylül ayına özel 13 aydan 48 aya kadar % 1,65 faiz fırsatı sunuluyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Eylül ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle Vito LM fırsatı sunuyor. Vito sahibi olmak isteyenler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde, 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve % 0 faiz avantajından yararlanabiliyorlar.

Sprinter’e sahip olmak isteyenler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve % 0 faiz avantajından faydalanabilirler.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında, avantajlı fiyatlara ek olarak, Mercedes-Benz Kasko’ya özel, 100.000 TL kredi için, 24 ay vade ve % 1,29 faizli kredi imkanı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.