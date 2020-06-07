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Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı ilk çeyrekte hareketlendi

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Ocak- Mayıs döneminde %20,1 artarken, otomobil pazarı %21,7, hafif ticari araç pazarı %13,9 oranında arttı.

• Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Mayıs sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,1 artarak 183.095 adet olarak gerçekleşti. 

• Otomobil satışları, 2020 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yıla göre %21,7 oranında artarak 146.528 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %13,9 artarak 36.567 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Mayıs ayında 2,4, otomobil pazarı %7,6 daralırken, hafif ticari araç pazarı ise %21,6 oranında arttı. 

• 2020 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Mayıs ayına göre %2,4 azalarak 32.235 adet oldu. 

• 2020 yılı Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 azalarak 25.073 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %21,6 artarak 7.162 adet oldu. 

• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %55,0 azaldı. 

• Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %53,8 azalış gösterdi. 

• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %58,9 azaldı.

Otomobil pazarı segmentlere göre; 

• Pazarın %84,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. 

• C segmenti otomobiller 88.084 adetle %60,1 pay, 

• B segmenti otomobiller 34.556 adetle %23,6 pay aldı. 

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; 

• Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%44,7 pay, 65.532 adet) oldu. 

• Sedan otomobilleri, %29,2 pay ve 42.744 adet satış ile SUV, 

• %22,8 pay ve 33.446 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; 

• Benzinli otomobil satışları 71.699 adetle %48,9 pay, 

• Dizel otomobil satışları 63.824 adetle %43,6 pay, 

• Otogazlı otomobil satışları 6.555 adetle %4,5 pay aldı. 

• 133 adet elektrikli ve 4.317 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre; 

• 1600cc altındaki otomobil satışları %23,4 artarak %94,8 pay, 

• 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %15,7 azalarak %1,9 pay, 

• 2000cc üstü otomobil satışları %31,3 azalarak %0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 

• 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 63.128 adetle %43,1 pay,

 • 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 39.621 adetle %27,0 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 

102.514 adetle %70,0 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 44.014 adetle %30,0 pay aldı.

Hafif Ticari Araç Pazarı (Mayıs, Ocak-Mayıs 2020) Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; 

• Van gövde tipi %74,0 pay ve 27.060 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; 

• Kamyonet gövde tipi %12,5 pay ve 4.574 adetle 2. sırada yer aldı. 

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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