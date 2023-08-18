Hyundai’ye Red Dot’tan üç ödül birden

CARMEDYA.COM – Hyundai Motor Company, N Vision 74 konsepti, yeni nesil Seon entegre bilgi-eğlence tasarım sistemi ve Hyundai Sans UI yazı tipiyle üç prestijli Red Dot Ödülünü birden kazandı.

N Vision 74 konsept model, Red Dot Mobilite ve Taşımacılık kategorisinde ilgi çekici tasarımıyla ödül aldı. Yüksek performanslı hidrojen elektrikli hibrit araç, markanın geçmişini, bugününü ve geleceğini temsil ediyor.

Bir konsept otomobilden daha fazlası olan N Vision 74, motor sporlarından ilham alan teknolojileri seri üretim modellere uygulamadan önce araştırma, geliştirme ve test aşamasında kullanılıyor. N Vision 74, Hyundai’nin 1974’te sunduğu Pony Coupe konseptinin tasarımından ilham alarak geliştirilirken aynı zamanda gelecekte üretilecek sportif modellere de zemin yaratmış oluyor.

Hyundai ayrıca, bağlantılı araç navigasyon ve bilgi-eğlence sistemi (ccNC) ve dijital yazı tipiyle de ödül alarak Red Dot 2023’e damgasını vurdu.

Arayüz ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı kategorisinde değerlendirilen bilgi-eğlence sistemi, Hyundai’nin tamamen yeni bir tasarım sistemi olarak öne çıkıyor. Doğada var olan yatay çizgilerin küçük grafik bileşenlerle birleşmesini simgeleyen bu ekran, sade ve düz grafik stilini kullanıyor.

Bu grafik teması, ekranlar arasındaki tutarlılık da dahil olmak üzere aracın iç ve dış tasarımlarıyla mükemmel uyum sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Sürücülerin sürüş sırasında kullanımını kolaylaştırmak için daha net bir şekilde dizayn edilen bu ekran, hem görünürlük hem de erişilebilirlik açısından endüstri liderleri tarafından ödülle taçlandırıldı ve araç içerisindeki zengin estetiğin önemini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Tipografi kategorisinde de ödül alan Hyundai, global yazı tipi Sans UI ile de tasarımda dikkat çekmeye devam ediyor. Hyundai’nin yeni nesil mobilite kullanıcı deneyimi için geliştirdiği bu dijital yazı tipi, hem estetik hem de okunabilirlik açısından marka kimliğine önemli şekilde katkıda bulunuyor. Hyundai Sans UI, Hyundai’nin global marka yazı karakteri Hyundai Sans’ın biçimlendirici tasarım özellikleri baz alınarak geliştirilirken ayrıca sürüş esnasında optimum okunabilirlik amaçlıyor.

Almanya’daki ünlü Design Zentrum Nordrhein Westfalen tarafından düzenlenen Red Dot Tasarım Ödülleri, dünyanın en büyük tasarım yarışmalarından biri. Ödüller, tasarım alanındaki çeşitliliği daha iyi değerlendirmek ve taçlandırmak için “Ürün Tasarımı”, “Marka ve İletişim Tasarımı” ve “Tasarım Konsepti” olmak üzere üç farklı disipline ayrılıyor.