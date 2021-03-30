Suzuki’nin hibrit SUV ailesi Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye’de temsil ettiği Suzuki, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Swift Hibrit modelinden sonra hem Vitara hem SX4 S-Cross modellerinin hibrit teknolojili versiyonlarını eş zamanlı olarak satışa sundu.

Böylelikle tüm model yelpazesini hibrit teknolojisiyle donatılmış olarak yenileyen Suzuki, bu sayede yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufuyla birlikte tüm modellerinde standart olarak sunduğu ileri güvenlik özellikleri ve fiyat/fayda dengesiyle dikkat çekiyor.

Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, “Artık Türkiye pazarındaki Jimny hariç tüm modellerimiz hibrit olarak yer alacak. Swift Hibrit ile yakaladığımız ivmeyi Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit’le birlikte güçlendireceğiz. 2020 yılı sonundan bu yılın ilk çeyreğine kadar olan dönem bizim için bir geçiş süreciydi. Ailenin tamamlanmasıyla, geçtiğimiz yıl Swift Hibrit’le yakaladığımız başarıyı, SUV modellerimizi de satışa sunarak artıracağımıza inanıyoruz. Bu kapsamda, sene sonuna kadar 4 bin adede yakın hibrit araç satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Vitara ve SX4 S-Cross Hibrit için sadık müşterilerimize sınırlı sayıda özel fırsatlar sunduk. Avantajlı takas imkanlarımızla birlikte hibrit ailesini ilk olarak onlarla tanıştırdık. Bunun sonucunda, 100 adet Suzuki Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit’in ön satışını da ilk haftada gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.

Mart ayı itibariyle satışa sunulan Suzuki Vitara Hibrit ailesi 296 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla dikkat çekerken, SX4 S-Cross Hibrit ise 306 bin 900 TL’lik anahtar teslim satış fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Suzuki Vitara Hibrit hem 4×2 hem 4×4 versiyonlarıyla tercih edilebilirken, SX4 S-Cross Hibrit ise sadece önden çekişli olarak müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, ülkemizde en sevilen modellerinden Swift’le geçtiğimiz yıl sınıfının en çok satılan hibrit otomobili başarısını göstermesinin ardından 2021 yılında da hibrit atağını 2 yeni modelle taçlandırdı. Mart ayı itibariyle hem Vitara’nın hem de SX4 S-Cross modellerinin hibrit versiyonları ülkemizde satışa sunuldu. Suzuki Vitara Hibrit ailesi 296 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla dikkat çekerken, SX4 S-Cross Hibrit modeli ise 306 bin 900 TL’lik anahtar teslim satış fiyatıyla satılıyor. Her iki model de 6 ileri otomatik şanzımanla kombinlenmiş akıllı hibrit teknolojili 129 PS’lik 1.4 litrelik Boosterjet turbo benzinli motorla sunuluyor.

“Suzuki, SUV ve hatchback segmentinde Türk tüketicisinin beklentilerini karşılıyor”

Şirin Mumcu Yurtseven, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Artık Vitara ve SX4 S-Cross’un da satışa sunulmasıyla Türkiye’deki hibrit SUV pazarının önemli oyuncularından biri olduk. Deloitte tarafından yapılan 2021 Küresel Otomotiv Tüketici Araştırması Türk tüketicisinin güvenlik donanımları, ekonomik fiyat ve yakıt tasarrufu üçgeninde alım tercihi yaptığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre tüketicilerin en çok talep ettiği ilk 5 özelliğin 4 tanesini standart olarak tüm model ve versiyonlarımızda sunuyoruz. Bu özelliklere değinmek gerekirse: Otomatik Ani Frenleme, Kör Nokta Uyarısı, Navigasyon ve Şerit Takip Uyarı Sistemi. Suzuki olarak hibrit ürün gamımızla aslında tam da Türk tüketicisinin taleplerine yanıt veriyoruz. Türkiye’deki hibrit dönüşümümüzün ilk adımını Swift Hibrit ile atmıştık. Swift Hibrit, yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu, sunduğu standart güvenlik donanımları ve uygun fiyatıyla ilgi görmeye devam ediyor. Şimdi de hibrit atılımımızı sağlamlaştırarak yeni modellerimizi pazara sunuyoruz. Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit ile birlikte Suzuki hibrit ailesini tamamlıyoruz. Hibrit gamımızda sunduğumuz standart donanım özellikleri ve avantajlı fiyatlarla pazarda fiyat/fayda dengesi açısından iddialı olmak istiyoruz.”

“Yılı 4 bin adede yakın hibrit otomobil satışıyla kapatmayı hedefliyoruz”

Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, “Artık Türkiye pazarındaki Jimny hariç tüm modellerimiz hibrit olarak yer alacak. Swift Hibrit ile yakaladığımız ivmeyi Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit’le birlikte güçlendireceğiz. 2020 yılı sonundan bu yılın ilk çeyreğine kadar olan dönem bizim için bir geçiş süreciydi. Ailenin tamamlanmasıyla pazardaki varlığımızı artıracağımıza inanıyoruz. Son tüketicilerin yanı sıra, Türkiye’de filo araç yapısını hibrit araçlarla değiştirmek isteyen çevreye duyarlı şirketler de potansiyel müşterilerimiz arasında. Bu kapsamda, sene sonuna kadar 4 bin adede yakın hibrit otomobil satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Öte yandan, Suzuki Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit için sadık müşterilerimize sınırlı sayıda özel fırsatlar sunduk. Avantajlı takas imkanlarımızla birlikte hibrit ailesini onlarla tanıştırdık. Bunun sonucunda, 100 adet Suzuki Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit’in ön satışını ilk haftada gerçekleştirdik” dedi.

Vitara ve SX4 S-Cross’ta 48V hibrit teknolojisi

Suzuki, 2020 yılından bu yana tüm Swift modellerinde kullanılan 12V Hibrit sistemiyle pazara öncülük yapmıştı. Benzer bir prensibe sahip olan hem Vitara hem SX4 S-Cross modelleri için geliştirilen yeni 48V Hibrit güç-aktarma sistemi, hafif tasarımıyla dikkat çekerken tüm bileşenleriyle aracın toplam ağırlığına 15 kg’dan daha az ekliyor. Suzuki’nin yeni ve daha yüksek güce sahip sistemi, 48V lityum iyon batarya, Entegre Marş Jeneratörü (ISG olarak biliniyor) ve aydınlatma, ses sistemi ve klima gibi daha düşük voltaj gerektiren donanımları beslemek üzere 48V-12V (DC / DC) dönüştürücü olmak üzere son derece gelişmiş bileşenlerden oluşuyor. Hem bir jeneratör hem de marş motoru görevi yapan ISG, sisteme kayışla bağlı ve 2.000 d/d’dan 3.000 d/d’ya kadar 235 Nm ek tork kullanıma sunarak hızlanma anında içten yanmalı motoru destekliyor. Kompakt ve yüksek performanslı lityum iyon batarya, yavaşlama ve fren anında geri kazanılan elektrik enerjisini depoluyor ve Entegre Marş Jeneratörü tarafından yönetilen start stop fonksiyonunda sistemi besliyor. Batarya ve DC / DC dönüştürücü ünitesi, ağırlık dağılımına yardımcı olmak için ön koltukların altına yerleştiriliyor. 48V sistem ayrıca yeni tork doldurma kontrolü ve tork yükseltme özelliklerine sahip. Bu çözüm, hızlanma esnasında elektromotorun torkuyla içten yanmalı motorun torkunu destekleyerek sürüş hissini artırıyor. Sistem, motor ECU’su, motor devri ve gaz kelebeği konumuna bağlı olarak sürücünün ne zaman hızlanacağını tespit ediyor ve içten yanmalı motoru desteklemek üzere elektromotoru devreye sokuyor. 48V sistem, sürücünün isteği üzerine hızlanmayı da destekleyebiliyor. Elektromotor, benzinli motora gecikmeden ek tork sağlayabildiğinden, tork doldurma kontrolü özelliği sürücü gaza hızlı bir şekilde bastığında devreye giriyor.

Vitara ve SX4 S-Cross Hibrit’e 1.4-litre Boosterjet turbo benzinli motor güç veriyor

Her iki modele de güç veren 1.4 litre 129 PS ve 235 Nm tork üreten Boosterjet motor; yüksek çekiş gücü, homojen ve yumuşak güç üretimi ile birlikte düşük ağırlık ve kompakt boyutlar olmak üzere Suzuki modellerine özgü nitelikleri sunmak üzere özel olarak geliştirildi. K14D olarak kodlanan motor; emme tarafında yeni bir elektrikli Değişken Supap Zamanlaması (VVT) sisteminin yanı sıra yeni yakıt enjektörleri ve daha yüksek basınçlı bir yakıt pompası gibi özelliklere sahip. Egzoz tarafındaki eksantrik mili geleneksel bir Hidrolik VVT ile kumanda ediliyor.

Dual VVT sistemi, motorun çalışma koşullarına bağlı olarak hem giriş hem de egzoz supap zamanlamasını sürekli olarak değiştirerek motor performansını iyileştiriyor. Elektromotor tahrikli emme VVT, motor yağı sıcaklığı ve motor devrinden bağımsız olarak zamanlamayı daha yumuşak bir şekilde değiştirebiliyor. İki VVT sisteminin bir arada kullanılmasıyla; maksimum güç üretimi, iyileştirilmiş yakıt verimliliği ve daha düşük CO2 emisyonlarını beraberinde getiriyor. Çok daha büyük hacimli, atmosferik motorlara (2,0 litre) eşdeğer güç ve tork üreten motor, son derece akıcı bir sürüş ve üstün sürüş keyfi sunuyor. Suzuki tarafından bizzat geliştirilen ve Suzuki’ye ait bir teknoloji olan Boosterjet, küçük hacimli motor ve yüksek tork üretimi sağlayan turbo besleme ile yakıt verimliliğini iyileştiriyor ve sürüş keyfini artırıyor.

K14D motorun Boosterjet turbo beslemesi henüz 2.000 d/d’dan itibaren maksimum torkunu kullanıma sunmaya başlıyor, alt devirlerden itibaren yüksek çekiş gücü üretmeye başlıyor, tork eğrisini optimize ediyor ve tam gazda hızlanma anında çok daha dengeli ve homojen bir hızlanma sağlıyor. Boosterjet sistemi, Wastegate valfini, güç gereksiniminin olduğu durumlarda daha yüksek turbo basıncı oluşturmak için kapatarak ve normal sürüş sırasında sistemi rahatlatmak için açarak basınç kayıplarını (pumping loss) azaltıyor ve böylece yüksek güç üretimi ile yüksek yakıt verimliliğini aynı potada eritiyor. Gaz kelebeğinin kapanması ve ardından hızla yeniden açılması esnasında turbo boşluğunun oluşmaması için bir hava baypas valfi de kullanılıyor.

Yakıt, hava emişi esnasında 360 Bar basınçla yanma odasına püskürtülürken buji etrafında zengin bir karışım ve pistonun dış kenarında daha zayıf bir karışım oluşturuyor. Düz bir emme kanalı ve gelişmiş bir piston başı tasarımı ile yakıt, karıştırıcı akış (tumble flow) yöntemiyle yanma odasına yönlendiriliyor. Sürüş koşullarına göre yakıt enjeksiyon basıncını en iyi şekilde ayarlayan değişken bir yakıt kontrol sistemi de kullanılıyor. Yakıt enjeksiyon aralığının genişlemesiyle, PM (Partikül Maddesi) ve PN (Partikül Adedi) emisyonları, alt ve yüksek motor devri bandında azalıyor. Bu, yakıt atomizasyonunu güçlendirmeye yardımcı oluyor ve ayrıca yakıt yanma verimliliğini de artırıyor. Yeni 48V Hibrit sistem, debriyaja basıldığında ve araç hızı yaklaşık 80 km/s’nin altında olduğunda elektromotoru askıya alarak (electric motor idling) önemli bir verimlilik avantajı daha sunuyor. Bu özellik temelde elektromotorun gücüyle yakıt enjeksiyonunun yerini alarak örneğin araç yavaşlarken veya sabit durduğunda motorun rölanti seviyesini düzenliyor. Motor momentumu ISG ünitesi tarafından elektronik olarak kontrol edildiğinden bu işlev ifade edilen sürüş koşullarında yakıt tüketimini ortadan kaldırıyor ve yeniden harekete geçme anında gecikme olmaksızın motor hızla yeniden çalışıyor. 4×2 çekişli Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit, WLTP verilerine göre 100 km’de 5.7 litrelik ortalama yakıt tüketimi değeriyle dikkat çekerken, Vitara Hibrit 4×4 ise 100 km’de ortalama 6.2 litrelik yakıt tüketimiyle yine öne çıkıyor.

Güvenlik

Suzuki Vitara Hibrit; sürüş güvenliğini desteklemek, kazaları önlemek ve günlük kullanımda sürücünün hayatını kolaylaştırmak üzere daha fazla sürüş destek sistemiyle donatılıyor. Radar Fren Desteği (RBS), yenilenen Vitara’da yerini monoküler kamera ve lazer radar (MFL) ile çalışan Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi’ne (DSBS) bırakıyor. Sistem, aracın sürüş yönündeki araçları veya yayaları algılıyor, sürücüyü uyararak olası bir çarpışmayı önlemeye ya da çarpışma durumunda şiddetini azaltmaya çalışıyor.

Suzuki’de ilk kez sunulan Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), aracın her iki yanındaki kör noktasında olan veya yaklaşan araçları tespit ederek, şerit değiştirme girişiminde LED uyarı lambası ve sesle sürücüyü uyarıyor. Arka kısımdaki iki yan radar sensörünü kullanan Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA); geri viteste 8 km/s hıza kadar olan sürüşlerde veya park yerlerinden geri çıkışlarda yaklaşan bir araç karşısında, sürücüyü gösterge paneli üzerinden görsel ve sesli olarak uyarıyor. ‘Hız sınırı’ veya ‘girilmez’ gibi trafik işaretlerini algılayan Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), ilgili trafik işaretini bilgi ekranında göstererek sürücünün dikkatini trafik işaretine çekiyor. Birden fazla işaret algılayan sistem, bir kerede en fazla üç işaret görüntüleyebiliyor. Yine Şerit Takip İhlal ve Uyarı Sistemi de trafik güvenliğini maksimize ediyor. Milimetre-dalga radarıyla öndeki araçla mesafeyi koruyarak takip eden Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) de, sürücü tarafından ayarlanan hızı maksimum hız sınırı olarak kabul ediyor ve sürücüye takip mesafesi desteği sağlıyor.

Sürücü, yolcu ve yaya güvenliği

SX4 S-Cross Hibrit; Suzuki’nin TECT sistemi sayesinde, bir çarpışma durumunda enerjiyi etkili bir şekilde emen ve dağıtan bir gövde yapısıyla sunuluyor.

SX4 S-Cross Hibrit’te; Radar Fren Desteği (RBS), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), EBD Destekli ABS, BAS (Fren Destek Fonksiyonu), ESP (Elektronik Stabilite Programı), HHC (Yokuş Kalkış Desteği), TPMS (Lastik Basınç Uyarı Sistemi), merkezi alarm sistemi, çocuk güvenlik kilidi ve çocuk koltuğu sabitleme mekanizması ile toplam 7 adet hava yastığı gibi güvenlik özellikleri standart olarak sunuluyor.