Rolls-Royce’dan JBS Koleksiyonu’na özel Koa Phantom

CARMEDYA.COM – Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, markanın tutkunu Jack Boyd Smith Jr. tarafından Elkhart, Indina’da hayata geçen JBS Koleksiyonu için özel bir siparişi teslim etti.

Üretilen ilk özel sipariş Phantom Extended versiyonunu geliştirmek üç yıldan fazla sürdü. Araçta sadece Hawaii’de nadir bulunan alanlardan elde edilen doğal Koa ahşabı kullanıldı.

1934 yılından miras kalan dış renk tonuyla türünün tek örneği olan eser, JBS Koleksiyon Müzesi’ndeki 60’tan fazla benzersiz motorlu arabadan oluşan kişisel koleksiyonuna katıldı. Koa Phantom, Indiana’da Jack Boyd Smith Jr.’ın JBS koleksiyonuna katılan beşinci Rolls-Royce olma özelliğine sahip.

Aracı geliştirme fikri Jack ve eşi Laura’nın uzun zaman geçirdikleri Hawaii , Maui’de gördükleri Koa ahşabına olan sevgileriyle oluştu. Ailenin evlerinde de özellikle Koa ahşabından sallanan sandalye vb. mobilyalar nedeniyle bu sevgi çok daha eskilere dayanıyor. Sonuç olarak bu ahşabı sadece evlerinde değil, araçlarında da görmek isteyen çift sipariş verdi.

Koruma altındaki Koa Ağacı yalnızca özel tarım arazilerinde hasat edilebiliyor ve gereken çok özel yetiştirme koşulları nedeniyle oldukça nadir.

Koa Phantom’un dış cephesi gündüzleri koyu mavi renkte parlıyor, ancak gece karanlıkta gizleniyor. Özel üretilen “Packard Blue” tonu, Bay Smith’in kişisel koleksiyonunda nadir bulunan bir motorlu araç olan 1934 Packard Twelve Coupe ile renk uyumuna sahip. 80 yıllık bir modele tam uyum sağlamak pek kolay olmasa da 40’tan fazla testten sonra doğru formül edle edildi.

Sürücü kapısında JBS Jr harfleri bulunurken, yolcu kapısında Laura Smith’in baş harflerinden türetilen LAS harfleri yer alıyor.

Otomobil kapılarını açarken, kişiselleştirilmiş bir eşik plakası, ‘Laura ve Jack Boyd Smith, Jr. için Goodwood, İngiltere’de El Yapımı’ yazısıyla karşılıyor.

Araçta lacivert deri üzerine 1420 fiber optik ışıktan oluşan el yapımı bir Starlight tavan döşemesi bulunuyor ve bu döşeme Jack Boyd Smith’in doğum tarihinde Cleveland, Ohio üzerindeki gece gökyüzünde takımyıldızı konumunu gösteriyor.

El yapımı bir Koa ahşabı piknik sepeti ile görsel şölen tamamlanıyor. Sepetin hem içinde hem de dışında paslanmaz çelik kullanılıyor. Sepet, geleneksel teknikleriyle Macaristan’daki Ajka Crystal fabrikasından gelen el yapımı şarap kadehleri ​​ve sürahileri içeriyor. Paslanmaz çelik çatal bıçak takımı İngiltere’de el yapımı ile üretilmiş. Wedgwood porselen tabaklar ise sepeti tamamlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rolls-Royce Motor Cars Üst Yöneticisi Torsten Müller-Ötvös şunları söyledi: “Rolls-Royce Motor Cars olarak, Jack Boyd Smith Jr.’a en son Rolls-Royce Phantom versiyonunu takdim etmekten onur duyuyoruz. Bu ısmarlama kreasyon, gerçekten dikkate değer ve tarihi motorlu otomobiller koleksiyonuna katılıyor. Koa Phantom, Rolls-Royce Bespoke Collective’in olağanüstü becerisini sergiliyor. Değerli ve nadir bir doğal kaynaklı malzeme olan Koa ahşabı, Phantom’un çağdaş iç mekanına ustaca bir şekilde dahil edilmiş. Bu komisyonun hayata geçmesi üç yıldan fazla sürdü ve JBS Collection of Jack Boyd Smith Jr’de önemli bir yer almasından mutluluk duyuyoruz.”