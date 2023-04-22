DS Fantomas özel bir sergi için yeniden tasarlandı

CARMEDYA.COM – DS Automobiles, Louis de Funes ile Hareket Halinde adlı serginin yıl dönümü için Fantoma’nın Dönüşü filmindeki uçan otomobilden ilham alan tasarıma ait çizimi paylaştı.

DS Design Studio Paris tarafından tasarlanan bu DS’in, 1965 yılında vizyona giren filmde olduğu gibi kanatlar ve kuyruk detayları bulunuyor. Louis de Funes, rol aldığı çok sayıda filmde farklı DS modellerini kullandı.

Le Musee National de l’Automobile – Collection Schlumpf, 5 Nisan ile 5 Kasım 2023 tarihleri arasında açık olacak olan geçici sergide, Louis de Funes filmlerinde kullanılan ikonik otomoblleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Sergi, filmlerde görülen DS modellerinin de dahil olduğu otomobilleri, posterleri, set fotoğraflarını ve aksesuarları bir araya getiriyor.

DS, Fantomas üçlemesinin ikinci filminde rol alan Jean Marais, Louis de Funes ve Mylene Demongeot ile birlikte filmin en büyük yıldızlarından biri olmuştu. Filmde yer alan DS, özellikle de koreografisini Remy Julienne’in yaptığı ve Vezüv Yanardağı’nın eteklerinden, geriye doğru çekilebilen kanatlarıyla aşağıya indiği ve uçarak gerçekleştirdiği son kaçış sahnesiyle dikkat çekmişti.

Bu özel tasarımla ilgili konuşan DS Automobiles Tasarım Direktörü Thierry Metroz; “DS, otomobil endüstrisinin de ötesine geçerek tarihe imzasını atan bir ikon. Bu imza, Fransız mirasının bir parçası oldu ve buna bağlı olarak, Fransız sinemasında önemli bir yer edindi. Louis de Funes Müzesi’nden gelen teklifi, DS Fantomas’a ithafen modern bir DS tasarlayarak yanıtladık. Tasarımın çizimini, Frederic Soubirou liderliğindeki dış tasarım ekibinde bulunan Geoffrey Rossillon gerçekleştirdi” dedi.