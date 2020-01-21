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Aston Martin Lagonda’dan sıfır faiz kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Türkiye distribütörlüğünü D&D Motorlu Araçlar A.Ş’nin yaptığı Aston Martin, fabrikası Aston Martin Lagonda’nın finansman desteği ile yeni bir kampanyaya imza atıyor.

Bu kapsamda ‘sıfır’ ve ‘ikinci el’ tüm Aston Martin modellerine, 36 ay ‘0’ faiz taksitle sahip olmak mümkün olacak.

Garanti ve bakım ücretsiz

Kampanyaya özel ‘0’ araç satın alan araç sahiplerinin 5 yıla kadar genel bakım ücretleri Aston Martin Lagonda tarafından karşılanıyor. Yetkili bayi bünyesindeki 2. El araçlara ise 15 yaşına gelene uzatılmış garanti fırsatı sağlanıyor.

“’0′ faiz kampanyası ile Türkiye satışlarını daha da artırmayı planlıyoruz”
D&D Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, “Aston Martin Lagonda, Türkiye’deki satışlardan çok memnun. 2019 yılı bizim için oldukça verimli ve efektif oldu. 18’i sıfır olmak üzere toplam 24 Aston Martin sattık. Biz satış grafiğimizi her sene daha da arttırıyoruz. Bu anlamda fabrikamız bu hedefimizde bize, kapsamlı bir kampanya ile finansman desteğinde bulundu. Bu sene müşterilerimiz 36 ay vadede yüzde 0 faiz ile Aston Martin sahibi olurken bir yandan da garanti kapsamında bir araca binmenin ve ücretsiz bakımın keyfini sürecek” diye konuştu.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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