Fiat Panda’ya yeni donanım seçeceği

CARMEDYA.COM – Fiat markasının ikonik şehir otomobili Panda, yeni donanım seviyesi City ile satışa sunuldu.

City, Urban, Cross, Cross 4×4 ve Cross Plus 4×4 donanım seviyeleri ile tercih edilebilen Panda; tüm donanım seviyelerinde 1.0 litrelik, 3 silindirli 70 HP gücündeki hibrit motoru ile bayilerdeki yerini alıyor.

Fiat Panda’ nın 2022 model yılına ait City donanım seviyesi eylül ayında 475 bin 900 TL’lik fiyatla Fiat Online üzerinden rezerve edilebiliyor. Panda City ay sonuna dek Fiat’ın “Yarısı Şimdi, Kalanı Bir Sene Sonra” isimli avantajlı kampanyası ile satın alınabiliyor.

Yeni satışına başlanan teknolojik ve Cross görünümlü versiyon City donanım seviyesinde; siyah tavan sayları ve yan süs çıtaları, gövde rengi elektriksiz dış ve dikiz aynalar, yükseklik ayarlı direksiyon ve Cross görünümünü destekleyen renkli 15 inç stil kapak jantlar yer alıyor. City donanım seviyesinde ayrıca 5’inçlik Bluetooth’lu multimedya ses sistemi, sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, polen filtreli manuel klima, ESP,ASR/MSR, yokuş kalkış destek sistemi, bagaj bölmesi ışığı, arka cam buz çözücü, 12v priz, dış sıcaklık göstergesi, Start&Stop, uzaktan kumandalı merkezi kilit standart olarak sunuluyor.

Panda’nın en üst donanım seviyesi olan Cross Plus 4×4’te ise otomatik klima, direksiyon üzerinde konumlanmış multimedya kumandaları; Apple Carplay ™ ve AnroId Auto ™ destekli 7’inç dokunmatik ekran, bluetooth bağlantısı, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, deri direksiyon simidi & vites topuzu, elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynalar standart olarak sunuluyor. Ayrıca, ELD (Elektronik Diferansiyel Kilidi), HDC (Yokuş İniş Destek Sistemi) ve Sürüş Modu Seçici de 4×4 versiyonlarında sürüş keyfini arttırıyor. Tüm bu özelliklere ek olarak Cross Plus 4×4 versiyonunda, modelin çevreciliğine vurgu yapan geri dönüştürülmüş kumaşlardan tasarlanan iç döşeme ve ahşap detaylı gösterge paneli ile sıcak siyah eko-deri kapı panelleri yer alıyor. Cross Plus 4×4 donanım seviyesinde dış detaylara da dikkat çekmek isteyen Panda, gümüş ve Cross görünümlü tamponlar, yan çıtalar ve tavan rayları ile ön tampondaki kırmızı çeki demirleriyle arazi aracı kimliğini tamamlanıyor. Cross Plus 4×4 donanım seviyesinde ayrıca gövde rengi elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynalarla, 15’inç çift renkli & estetik kulplu stil kapak jantlar ön plana çıkıyor.

Hibrit teknolojisi

Panda’nın tüm versiyonlarında 1.0 litrelik, 3 silindirli, 70 HP, 92 NM güç üreten, emisyon ve yakıt tüketimini minimuma indirgeyen motor görev yapıyor. Yeni üç silindirli 1.0 litrelik içten yanmalı motor, kalkış ve hızlanmalar sırasında bir kayış yardımıyla enerji sağlarken, yavaşlama ve/veya frenleme sırasında ise; aracın sahip olduğu hareket enerjisinden yararlanarak güç üretip, yeniden kullanılmak üzere 12 Volt Li-Ion bataryasında enerji depoluyor. Ortalama yüzde 19 yakıt tüketim avantajı sağlayan hibrit motorlu Panda’da standart aküye ilaveten bir adet lityum iyon batarya bulunuyor.