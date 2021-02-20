Lego’dan yeni seri: Lego Porsche 911 Turbo ve 911 Targa

CARMEDYA.COM – LEGO Group, 1970’lerin ve 80’lerin iki ikon modelinin yer aldığı;LEGO Porsche 911 Turbo ve 911 Targa setini mart ayında satışa sunuyor.

Yeni set, tek seferde sabit tavanlı 911 Turbo modeli veya üstü açık 911 Targa modeli olarak yapılabiliyor ve hayranlarının klasik coupe ve dönüştürülebilir stil arasında seçim yapmasına olanak tanıyor.

Alman spor otomobilinin özünü yansıtarak tüm ayırt edici özelliklerini taşıyan LEGO Porsche 911 Turbo ve 911 Targa seti, 1458 yapım parçasından oluşuyor.

LEGO Porsche 911, 10,8 cm yüksekliğinde, 35,5 cm uzunluğunda ve 16 cm genişliğinde.

LEGO Porsche 911 Turbo ve 911 Targa seti, aerodinamik omuz hattından açılı farlara, arka tarafa monte edilmiş, hava soğutmalı düz altı motora uygun şekillendirilmiş Porsche logolu kaportaya kadar Porsche 911’in hem tasarım hem de stil bakımından gücünü ve çarpıcı görünümünü somutlaştırıyor.

Porsche 911’in eklektik renk düzenindeki çağdaş döşeme seçeneklerinde yer alan koyu turuncu ve nugat ile kaplanmış 2+2 spor koltuklar, gösterge paneli, el freni, vites, hareketli direksiyon ve öne eğilebilir koltuklar tasarımın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Ayrıca Porsche 911 Turbo modelinde dinamik görünümü yansıtan bütünleşmiş arka kanat, Porsche 911 Targa modelinde ise çıkarılarak arabanın kaputunun altına yerleştirilebilen tavan ve ikonik targa bar çarpıcı performans özelliklerini ifade eden diğer özellikler olarak tasarıma yansıyor.

Tasarım süreciyle ilgili duygularını dile getiren LEGO Group Tasarım Müdürü Mike Psiaki, “LEGO hayranlarına yepyeni bir spor arabaya sahip olma duygusunu yeniden hissettirmek istedik. Arabayı tasarlarken vermemiz gereken en zor karar arabanın Turbo mu yoksa Targa varyantını mı yapacağımızdı. LEGO Porsche 911 Turbo ve Targa’yı tek bir sette sunabilmek için kullanacağımız mühendisliğe karar vermek de oldukça zordu. Hiç şüphesiz, 911 modellerine uzun süredir hayranlık duyanlar, her iki versiyonu da LEGO ile inşa etme fırsatına bayılacaklar.” dedi.

Porsche Dış Araç Tasarımcısı Fabian Schmölz ise düşüncelerini, “Porsche 911’in dünya çapındaki markamızın müşterileri ve hayranlarını her zaman büyülediğini ve LEGO’nun var olan 911 ailesine LEGO Porsche 911 Turbo ve 911 Targa varyantlarını eklemesinin de aynı etkiyi yaratacağını düşünüyoruz. İkonik spor arabalarımızın tasarımlarını birebir yansıtan LEGO setleri, hayran kitlesine keyifli anlar sunmaya hazırlanıyor.” şeklinde paylaştı.